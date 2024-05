De Red Bull RB20 is in de eerste zes races goed geweest voor vier zeges in de Grands Prix en twee sprintzeges. Max Verstappen gaat daardoor nog altijd aan de leiding van het kampioenschap, met teamgenoot Sergio Pérez op de tweede plaats. Adrian Newey heeft als ontwerper weer een flinke bijdrage geleverd aan de RB20, maar hij weet ook dat hij begin 2025 het team verlaat en de komende maanden vrijwel alleen maar bezig is met de laatste fase van de ontwikkeling van de RB17-hypercar.

Dat betekent echter niet dat Newey helemaal klaar is met de F1-auto, want hij ziet voor 2025 nog wel een verbeterpunt. "Er is één eigenschap van de auto waar ik dit jaar niet zo blij mee ben en dat is iets wat we later dit jaar of - wat waarschijnlijker is - volgend jaar zullen veranderen", zegt Newey tegen Sky Sports.

Voor de langere termijn zal Newey zich niet meer bemoeien met de F1-auto's van Red Bull. De 65-jarige Brit weegt zijn opties voor de komende jaren af, maar lijkt daarbij nog geen haast te hebben. Wel kijkt de ontwerper met al zijn ervaring uit naar het seizoen 2026, wanneer nieuwe regels omtrent het chassis en de krachtbron de rangorde overhoop kan halen. "Op dit moment ziet het eruit als een beetje een vreemde set aan regels, maar om ze dan nu al af te schrijven en te zeggen dat ze niet goed zullen zijn - daar is het veel te vroeg voor", meent Newey.

Zelf heeft Newey er geen geheim van gemaakt dat hij diezelfde twijfels over de nieuwe regels deelde toen in 2022 een nieuwe set aan technische regels van kracht ging. Hij werd in eerste instantie zelfs depressief van die regels, maar achteraf bleken er nog genoeg vrijheden te zijn om een verschil te maken. "Er komt een moment waarop je als ontwerper altijd eerst kijkt naar wat het zou kunnen zijn en dat je dan gewoon een mening hebt, 'zijn ze goed of zijn ze slecht', maar op een gegeven moment moet je dat negeren en gewoon doorgaan met de uitdaging. Ik weet zeker dat 2026 weer een grote uitdaging zal zijn. Of ik daar deel van uitmaak of niet, dat weet ik niet echt. Maar voor de betrokkenen zal het een grote uitdaging zijn."