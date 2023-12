Op dit moment maakt de Formule 1 in feite al gebruik van actieve aerodynamica, aangezien de sport in 2011 DRS introduceerde. Door de klep op de achtervleugel te openen wordt de luchtweerstand verlaagd en kunnen coureurs hogere topsnelheden bereiken - iets wat het inhalen bevordert. Voor het seizoen 2026 zal de hoeveelheid actieve aerodynamica echter nog wat toenemen. De FIA is bezig met het vastleggen van de ontwerpregels voor 2026, maar heeft wel al plannen om een zogenaamde 'omgekeerde DRS' - bedoeld om de raceleider af te remmen - in de prullenbak gegooid. FIA's hoofd van de single-seaters, Nikolas Tombazis, heeft onlangs aangegeven dat er 'zeker een verandering van de invalshoek van de vleugel op het rechte stuk zal zijn om de lage luchtweerstand te bereiken' en 'er zal iets zijn dat gelijkwaardig is aan het huidige DRS'. Dat kan dan mogelijk ook gebruikt worden in de bochten.

Gevraagd naar het idee van het uitbreiden van actieve aerodynamica in de Formule 1, antwoordt Red Bulls chief technical officer, Adrian Newey, in een exclusief interview met Motorsport.com: "Ik maak me er geen zorgen om. Een toename in actieve aero is vooral bedoeld om het gebrek aan energie van een krachtbron te compenseren. De actieve aero wordt essentieel om het gebrek aan energie van de power unit recht te trekken. Maar ik denk niet dat dat iets slechts is. Proberen om een grotere aerodynamische efficiëntie van de bolide te bewerkstelligen is duidelijk een goed doel. Waarom zou actieve aerodynamica daar geen deel van uitmaken? Het is er tenslotte onderdeel geworden van straatauto's. Er zijn enorm veel auto's met spoilers die op en neer gaan op de achterklep, enzovoort. Dus waarom zou je dat niet in de racerij hebben? Actieve aero kreeg pas een slechte naam toen de vleugels er in de jaren 60 afvielen. Die tijd hebben we al lang achter ons gelaten."

Newey wijst bovendien naar het feit dat de Formule 1 'normaliter een goede manier is geweest om dingen populair te maken voor straatauto's'. "Kijk maar naar dingen als remschijven, maar ook meer recentelijk de koolstofvezel sportauto's, met neppe of echte koolstofvezel bekleding: al die dingen waar een koper in de winkelstraat een associatie mee wil en fabrikanten zorgen natuurlijk voor die associatie. Actieve aero moet de toekomst van straatauto's worden, dus ik denk dat het gepast is dat de Formule 1 de kracht hiervan toont."