De Formule 1-carrière van Max Verstappen bij Red Bull Racing is een groot succesverhaal geworden. De Nederlander rijgt het ene na het andere record aaneen en richting de toekomst is de verwachting dat er nog meer zullen volgen. Ook heeft de 25-jarige coureur in zijn loopbaan heel wat teamgenoten zoek gereden, wat volgens Red Bull-ontwerper Adrian Newey voor deze rijders een deuk in het vertrouwen heeft gezorgd. Dat vertelt de Brit bij de F1: Beyond the Grid-podcast.

"Teamgenoten zijn iets heel interessants. Je wil namelijk laten zien dat je de betere bent, zeker als je jong en ambitieus bent. Hij wil dan laten zien dat hij de beste is", vertelt Newey. "Dat kan het vertrouwen van diegene slopen." De Engelsman ziet dat bij de afgelopen teamgenoten van Verstappen gebeuren, al weet hij zeker dat de Nederlander dat niet met opzet doet. "Alex [Albon] had moeite om te accepteren hoe snel Max was, net als Pierre Gasly en zo zijn er nog meer voorbeelden."

Volgens Newey is er één manier om met een sterke teamgenoot als Verstappen om te gaan. "Als je nog niet op dat niveau bent, moet je op een gegeven moment accepteren dat je bijvoorbeeld Max op pace niet kan verslaan", aldus de Red Bull-topman. "Je moet dat dan op een andere manier doen." Newey is ervan overtuigd dat zoiets mogelijk is en noemt een paar voorbeelden uit het verleden. "Als je kijkt naar Niki [Lauda] en Alain Prost, was Prost altijd de snellere maar Niki lukte het om het kampioenschap te winnen. Dat kan je ook wel zeggen over Nico [Rosberg] en Lewis [Hamilton]."

Bij al deze gevallen schuurde het intern ook flink. Het staat dus buiten kijf dat in die periode de harmonie ver te zoeken was. Of het mogelijk is om met twee nummer één coureurs een goede relatie te behouden, daar is Newey niet over uit. "Dat is heel lastig", vertelt de ontwerper. "Er zijn een paar coureurs die het fijn vinden om met elkaar te vechten op de baan en het gevecht niet in de garage door laten gaan. Er zijn andere coureurs die er een politiek spel van maken." Dat laatste vindt de Brit niet fijn: "Dat sloopt de boel."