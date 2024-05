Newey mag na vertrek bij Red Bull F1 in 2025 bij concurrent aan de slag

Het nieuws dat Adrian Newey na negentien jaar Red Bull Racing zal verlaten, kwam na de berichtgeving van afgelopen week niet meer als een grote verrassing. Toch is het vertrek van de 65-jarige Brit opvallend, aangezien hij een sleutelrol speelde in het succes van de Oostenrijkse renstal. Hij blijft nog wel tot en met begin 2025 actief voor het bedrijf uit Milton Keynes en zal af en toe meereizen naar de circuits terwijl hij op de achtergrond aan de RB17-hypercar werkt. Naar verluidt zal hij geen actieve rol meer spelen bij de technische ontwikkelingen van het team en zal hij ook niet betrokken zijn bij de vergaderingen over de progressie van de auto.

Een belangrijk element in dit verhaal is echter de periode van gardening leave voor Newey. Hij zou oorspronkelijk tot en met eind 2025 bij Red Bull blijven en zou daardoor pas in 2027 aan de slag kunnen gaan voor een concurrent - ruim te laat om te profiteren van de nieuwe regels die in 2026 van kracht gaan. Newey's juridische vertegenwoordigers zijn er echter in geslaagd om hem dus eerder onder dat contract uit te krijgen en naar verluidt is hij vanaf maart in theorie vrij om bij een concurrent te gaan werken.

Andere teams staan dan ook te springen om Newey aan te nemen. Aston Martin en Ferrari zouden hem al een stevig bod hebben gedaan om daar aan de slag te gaan. Newey zou naar verluidt echter geen interesse hebben in Aston Martin, al blijft Ferrari wel nog tot de opties behoren. Italiaanse media meldden woensdag dat er zelfs een ontmoeting is geweest tussen teambaas Frédéric Vasseur en Newey. Hoewel er nog geen deal op tafel ligt, lijkt het er wel op dat de onderhandelingen voortgezet worden nu Vasseur hem ervan probeert te overtuigen om Maranello te ondersteunen met de komst van Lewis Hamilton en de regelwijziging van 2026 in zicht.

Mocht Newey inderdaad in 2025 naar een concurrent overstappen, dan is dat nog altijd aan de relatief late kant met het oog op 2026. Veel teams zullen dan al namelijk grote stappen hebben gezet wat betreft het concept van de auto voor 2026. Toch kan dan wel al enig effect merkbaar zijn als Newey zijn input kan delen. Een van Red Bulls-concurrenten is verbaasd dat de deur nu open staat om Newey nog vóór 2026 in te lijven. Een teambaas die niet bij naam genoemd wilde worden, zegt: "Het zou een regelrechte ramp zijn voor Red Bull als Adrian voortijdig zou vertrekken naar een concurrent. Christian zou voor gek staan. Net zoals [Martin] Whitmarsh deed bij McLaren toen hij [Ross] Brawn de sleutels gaf van Mercedes, wat het begin was van hun jarenlange dominantie in de F1."