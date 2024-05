Miami is ieder jaar een bijzondere Grand Prix op de kalender. Enerzijds is het door de bestemming, het goede weer en het prachtige Florida één van de favoriete Grands Prix voor velen in de paddock. Het is goed toeven in de The Sunshine State en de Amerikaanse races brengen altijd een compleet eigen dynamiek met zich mee. Van de iconische Ocean Drive in South Beach tot de street art in Wynwood, waar we woensdagavond trouwens al worden uitgenodigd door het RB-team voor de onthulling van hun speciale livery. Die kleurstelling hebben we op dat moment al lang en breed onder embargo, al haalt het team de bolide van Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda voor de show door een zogenaamde 'car wash'. Er komt een kleurrijk geheel tevoorschijn - in tegenstelling tot de minder geslaagde poging van Ferrari - terwijl journalisten speciale cocktails zoals The Oil Slick en Formula Fizz krijgen voorgeschoteld.

Miami bruist, al is het raceweekend anderzijds natuurlijk niet wat de Formule 1 ooit was of wat de traditionele fans graag willen zien. Het circuit is op een parkeerplaats, de aankleding volgens velen over the top en anno 2024 is daar ook nog eens het sprintformat aan toegevoegd. Op televisie ziet de setting van het Miami International Autodrome er allemaal gelikt uit, maar in werkelijkheid is het een monsterklus om deze plek rond het American football-stadion om te bouwen tot een Formule 1-setting.

De race had idealiter in een ander gedeelte van de stad, dichter bij het genoemde South Beach, plaats moeten vinden, maar daar hebben de omwonenden een stokje voor gestoken. Geen Vegas-taferelen over The Strip dus. Het maakt dat de koningsklasse is uitgeweken naar Miami Gardens, hetgeen Amerikanen 'a shabby neighbourhood' zouden noemen. Het toont Amerika in een notendop, een land van contrasten: enige armoede buiten de poort, glitter en glamour op het F1-feestje. De tv-kijker krijgt daar weinig van mee, aangezien het Hard Rock Stadium modern is en de omliggende parkeerplaats is omgetoverd tot een soort miniatuurversie van Miami. De veelbesproken fake marina is er het beste voorbeeld van, want ja, South Beach of niet, de bouwers van dure jachten willen toch hun producten tonen. Bovendien moet de kassa van FOM rinkelen. De Formule 1 bezoekt Miami niet zomaar, de commercie speelt een belangrijke rol. Zo vertelt een medewerker vol trots bij een rondje door de pitstraat dat er pakketten worden aangeboden om de race vanuit een speciale pitbox te bekijken. De prijs? Een slordige dertigduizend dollar voor drie dagen, per persoon natuurlijk. "Maar die pakketten zijn allemaal uitverkocht hoor", stelt hij triomfantelijk.

Het moge duidelijk zijn: aan alle dingen bij het Formule 1-feestje in Miami hangt een prijskaartje. Anno 2024 blijkt dat onder meer uit het eten. Op sociale media gaan meteen verhalen rond over een kreeft (lobster) voor een vriendenprijsje van 280 dollar. Het klinkt nogal buitensporig, al reageert de organisatie: "We hebben eten voor alle prijsklassen. Wat er op sociale media niet bij is verteld, is dat het om een speciale suite ging en dat het bovendien een portie voor tien personen was." Desondanks is Miami een feestje van zien en gezien worden, met na Monaco en Vegas de meeste vips present. Ene Donald Trump weet de meeste camera's op zich gericht te krijgen. Show hoort er nou eenmaal bij in Amerika, of zoals Max Verstappen de Amerikaanse races vorig jaar al samenvatte: "Austin is echt een mooi circuit, Vegas draait om de show en het circuit in Miami..., ik denk dat we daar vooral voor de omgeving zijn."

Van chaotische mediasessies tot een prachtig plekje langs de baan

Voor media is de catering overigens meer dan goed verzorgd en zijn de faciliteiten uitstekend op orde. De paddock is wel wat atypisch in Miami, de hospitalities bevinden zich namelijk midden op het veld van de Miami Dolphins met een mediacentrum dat uitzicht biedt op het veld. Het heeft z'n eigen sfeer. In die paddock zijn de ogen tijdens de traditionele mediadag op donderdag met name op Red Bull Racing gericht. Voor het eerst sinds het aankondigde vertrek van Adrian Newey krijgt de pers gelegenheid om met de hoofdrolspelers in het team te praten. Doordat Christian Horner en Helmut Marko nog niet present zijn op donderdag, komt het in eerste instantie op Verstappen aan. De animo voor hem is, zoals aan de onderstaande Tweet te zien is, overweldigend. Over de race gaat het niet of nauwelijks, Verstappen dient enkel vragen over Newey, de ontwikkelingen binnen Red Bull en zijn eigen toekomst te beantwoorden.

Vervelend? Ach, de wereldkampioen is er inmiddels wel aan gewend. "Ik weet wat ik wil zeggen, wat ik kan zeggen en wat ik mag zeggen", laat hij nadien weten. Het is een interessante quote die impliceert dat er tussen die verschillende dingen nog wel een verschil zit, dus tussen wat Verstappen zegt en denkt. Tijdens de nogal chaotische mediasessie achter de Red Bull-pitbox impliceert Verstappen dat eveneens door eerst een keurig verhaal van tien minuten af te steken, maar aan het einde nog even toe te voegen: "Ik heb geleerd om niet alles in de media te zeggen. Niemand wordt daar beter van, ikzelf niet, het team niet en niemand in de paddock. Ik hoef daardoor niet altijd alles te zeggen wat ik in mijn hoofd heb."

Een dag later kan de focus worden verlegd naar waar het echt om draait: de sport zelf. In de pitstraat vallen zoals ieder weekend de updates van dichtbij te analyseren, met natuurlijk volop aandacht voor McLaren. Een uurtje later is het tijd voor de enige training van het weekend en daarmee ook de enige kans voor ondergetekende om de actie langs de baan te volgen. Met een speciaal fotohesje kunnen journalisten direct achter de vangrails plaatsnemen, op plekken waar gewone fans nooit komen. Het Miami International Autodrome is qua lay-out niet het meest uitdagende circuit van de kalender, maar om trackside te gaan is het wel fantastisch. Na Monaco is dit de plek waar je het dichtst bij alle auto's kunt komen, vooral bij het uitkomen van bocht 17. Coureurs scheren langs de hekken waar dan ook nog gaten in zijn aangebracht voor fotografen. Het levert prachtige plaatjes van dichtbij op - zoals in de onderstaande Tweet te zien is - maar ook een zwart gezicht van alle marbles die in de rondte vliegen.

Daarna is het Miami-weekend zo druk als dat het vooraf al beloofde te worden. Het sprintformat zorgt voor een ramvol schema, er staat voor mij een exclusief interview met Red Bull-partner Ford op het programma en door alle politieke kwesties die er spelen, is het cruciaal om achtergronden in de paddock te verzamelen. Het levert lange werkdagen op, waarbij de running gag van collega's ("jij doet het licht wel weer uit hè?") nooit ver weg is. Het leidt zaterdag tot gesloten deuren omdat het mediacentrum eigenlijk al dicht is, al kent het nieuws in de Formule 1 geen sluitingstijd. Het geldt ook op zondag als verhalen over Jonathan Wheatley en mogelijk verdere vertrekken bij Red Bull de kop opsteken, waarbij ingewijden in het team het bij navraag iets nuanceren. Na een kijkje op de grid die gevuld is met vip-gasten van allerlei pluimage - van Lindsey Vonn en Zinedine Zidane tot Kendall Jenner en Trump - kan de blik op wat ook in Miami het hoofdgerecht moet zijn: de race.

De eerste van Lando en licht uitdoen in Hard Rock Stadium

Die race luidt een zondag in die Lando Norris nooit zal vergeten. Na tussenkomst van de safety car maar vooral dankzij een sterke race pace op de harde band stuurt hij zijn McLaren naar z'n allereerste F1-overwinning. Het is voor de Formule 1 het best denkbare scenario in Amerika. Nieuwe winnaars zijn altijd goed voor de sport, maar zeker in de Verenigde Staten is een onverwachte wending en een 'underdog winner' commercieel goud waard. De Amerikaanse media smullen ervan. In de paddock is er sowieso niemand te vinden die Lando zijn langverwachte triomf niet gunt. "Hij moet toch maar vaker naar Amsterdam komen voor een feestje!", wordt er in het mediacentrum gekscherend gerefereerd aan zijn Koningsdag-avonturen, waarvan de gevolgen aan de neus nog zichtbaar zijn. Zijn zege levert Brits applaus in de persruimte op, waarna Norris nog enkele harten steelt door zijn ouders te bedanken en de zege op te dragen aan zijn oma en Gil de Ferran. Bij McLaren maken de gespannen gezichten plaats voor dolle vreugde in de paddock. Norris toont zich tijdens de persconferentie eveneens opgetogen, maar ook opgelucht. Hij is eindelijk van het 'no wins'-stigma en vooral van alle verhalen over Sochi 2021 af.

Het meest opvallende moment in de mediarondjes na afloop gaat echter niet over Norris, maar over Verstappen. Terwijl Helmut Marko snel in het vliegtuig huiswaarts moet, staat Horner zoals iedere zondag de media te woord. Eerst alle tv-ploegen, daarna de schrijvende pers. Vlak voordat wij aan de beurt zijn, loopt Horner nog even naar achteren in de hospitality om met enkele papieren en grafieken weer terug te keren. De teambaas heeft zojuist vernomen dat Verstappen bij het moment in bocht 15 'significante vloerschade' had opgelopen en wil dat inzichtelijk maken. "Het was een aanzienlijk stuk dat aan de linker achterkant van de vloer miste. Als je de foto's van de vloer bekijkt, dan is duidelijk dat die niet zo is ontworpen." Meteen na afloop van de Horner-sessie verschijnt Verstappen in de persconferentie om daar met een lach te verkondigen: "Ik vond het paaltje daar niet mooi, dus dat heb ik maar weggehaald. Het was een goede crashtest, maar verder had ik geen schade." Ook als deze website hem vervolgens direct naar de woorden van Horner vraagt, lacht de Nederlander het weg en houdt hij voet bij stuk.

Uren later volgt het echte antwoord. Verstappen moet toch op zijn woorden terugkomen in het persbericht van Red Bull, omdat er wel degelijk een gat in de vloer van zijn RB20 blijkt te zitten. De Horner-uitspraken en de vraag uit de persconferentie waren dus correct, al doet het niets af aan de prachtzege van Norris. Het is en blijft zijn gouden dag. Nadat ook die verhalen zijn opgetekend, de dagelijkse F1-update is opgenomen en het mediacentrum alweer is leeg gedruppeld, is het voor de laatste keer dit raceweekend tijd om het licht uit te doen in het Hard Rock Stadium. De glamoureuze setting van de Miami Grand Prix verandert op dat moment alweer langzaam in een doodgewone parkeerplaats, al is het in meerdere opzichten wel een zeer geslaagd weekend voor de Formule 1-organisatie geweest. Lando is van de nul af, de sport heeft een nieuwe winnaar in Amerika en alle achtergronden uit de paddock zijn minstens zo intrigerend als de baanactie zelf. Miami is zeker geen iconisch circuit zoals Suzuka of Spa, maar voor F1's campagne 'make America great again' had de sport zich niets meer kunnen wensen dan dit in Florida. Op naar het Europese deel van dit seizoen!