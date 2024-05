Woensdag heeft Red Bull Racing officieel bekendgemaakt dat Adrian Newey na het huidige Formule 1-seizoen afscheid neemt van het team waar hij al sinds 2006 voor werkt. De chief technical officer blijft nog wel werken aan de RB17-hypercar, maar zal zijn taken als F1-ontwerper bij het team neerleggen. "Al van jongs af aan wilde ik een ontwerper van snelle auto's worden. Mijn droom was om een ingenieur in de Formule 1 te worden en ik heb het geluk gehad om die droom waar te maken", laat Newey in een eerste reactie op zijn vertrek weten. "Het is mij een grote eer geweest om bijna twee decennia lang een sleutelrol te hebben gespeeld in de ontwikkeling van Red Bull, van beginnende nieuwkomer tot meervoudig kampioensteam."

"Ik heb nu echter het gevoel dat dit een goed moment is om het stokje aan anderen over te dragen en nieuwe uitdagingen voor mezelf te zoeken", legt Newey zijn redenen voor zijn vertrek uit. Voor nu zal hij dus niet meer meehelpen aan de ontwikkeling van de Formule 1-bolides en gaat hij zich enkel richten op de laatste fase van de ontwikkeling van de RB17-hypercar. Uiteindelijk zal Newey begin 2025 officieel de deur achter zich sluiten bij Milton Keynes. Daarmee komt er een einde aan het imposante tijdperk van Newey bij Red Bull, waar hij tot op heden goed is geweest voor 118 zeges en 101 pole-positions.

"Ik wil de vele fantastische mensen met wie ik de afgelopen achttien jaar bij Red Bull heb samengewerkt bedanken voor hun talent, toewijding en harde werk", vervolgt Newey. "Het is echt een voorrecht geweest en ik heb er alle vertrouwen in dat het technische team goed is voorbereid op het werk voor de laatste evolutie van de auto in de vier jaar dat dit reglement van kracht is. Persoonlijk wil ik ook de aandeelhouders, wijlen Dietrich Mateschitz, Mark Mateschitz en Chalerm Yoovidhya bedanken voor hun niet aflatende steun gedurende mijn tijd bij Red Bull. En Christian [Horner], die niet alleen mijn zakenpartner is geweest, maar ook een vriend van onze familie. Ook dank aan Oliver Mintzlaff voor zijn beheer en Eddie Jordan, mijn goede vriend en manager", besluit de 65-jarige Brit.

Het vertrek van Newey bij Red Bull betekent dat de concurrentie nu een van de meest gewilde ontwerpers binnen kan halen. Er gaan dan ook al veel geruchten over zijn volgende werkgever, al behoort een pensioen ook nog tot de mogelijkheden. Ferrari zou een prominente kandidaat zijn, al zouden Aston Martin, Mercedes en McLaren ook interesse hebben in de diensten van Newey. In de verklaring heeft Red Bull echter niets gezegd over een eventuele periode van gardening leave, wat een snel vertrek naar een concurrent zou kunnen verhinderen.