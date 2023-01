2022 is voor Red Bull Racing een gedenkwaardig jaar gebleken en voor Adrian Newey een seizoen waarin hij heeft laten zien het nog steeds in de vingers te hebben. De overgang naar een nieuw reglement en daarmee het grondeffect - het afstudeeronderwerp van Newey - is optimaal benut. De Brit is trots op het succes van zijn creatie, al wist hij niet van meet af aan dat de RB18 goed zou scoren. "We hebben ons eerst gericht op de basis, om die dingen goed te krijgen. Daarbij moet je denken aan de keuze van de voor- en achterwielophangingen [pushrod en pullrod], de monocoque en de plaatsing van de koelingsradiatoren. Als we die basisdingen maar goed zouden krijgen, dat was ons idee. Zelfs als we dan niet meteen de snelste auto hadden, konden we het concept in ieder geval wel doorontwikkelen."

De basis van Red Bull blijkt goed, al is de nieuwe auto wel te zwaar, aanzienlijk te zwaar zelfs. "Voordat we naar de wintertests gingen, maakten we ons eerlijk gezegd wel een beetje zorgen. We hadden tegen die tijd al veel onderzoek gedaan en wisten wat we moesten verbeteren", zo vervolgt Newey in gesprek met Motorsport.com. "Vlak voor de eerste race in Bahrein hebben we ons updatepakket dat bij race één hoorde op de auto gezet. Daarmee stonden we niet meer zo duidelijk achter Ferrari, maar bijna op gelijke hoogte." Betrouwbaarheidsproblemen gooiden echter roet in het eten, net als het gewicht dat vooral over één ronde - in de kwalificatie dus - een handicap vormde.

Voordeel van dit nadeel was echter dat het ontwikkelingspad van Red Bull helder was. Waar het verbeteren van een auto met allerlei nieuwe concepten uit de windtunnel altijd een risico vormt - het nieuwe concept kan in de praktijk immers ook tegenvallen - was bij Red Bull meteen duidelijk dat de basis klopte en enkel het gewicht naar beneden moest worden gebracht. "Onze auto had natuurlijk wel wat zwakke punten in de eerste helft van het seizoen. Dat was aan het eind van 2022 nog niet helemaal verholpen, al hadden we in de tweede seizoenshelft wel een pakket dat volledig competitief was." Gezien de dominante cijfers zijn die laatste woorden van Newey nog eufemistisch.

Mercedes meteen op de afspraak in Bahrein?

In 2023 verwacht de ontwerper echter niet zo'n overmacht. Het aankomende seizoen kan volgens Newey een stuk lastiger worden voor Red Bull. "De reductie van de windtunneltijd betekent dat we minder componenten en dus ook minder ideeën in de windtunnel kunnen testen. Alleen als we heel slim te werk gaan en voordien al de juiste dingen in de CFD-modellen kunnen stoppen, zal ons dat niet raken. Anders wel." Als constructeurskampioen zou Red Bull sowieso maar zeventig procent van de standaardwaarde krijgen. De tien procent straf voor het overschrijden van het budgetplafond is verrekend ten opzichte van wat Red Bull zou krijgen en niet ten opzichte van de standaardwaarde, waardoor het nettoverlies eigenlijk maar zeven procent is.

Naast deze beperking denkt Newey dat de concurrentie een stuk sterker voor de dag komt dan in het voorbije jaar. "Ferrari zal niet rusten en hun zwakke punten aanpakken. Ze hadden in 2022 natuurlijk betrouwbaarheidsproblemen en maakten fouten aan de pitmuur. Maar aan het begin van het nieuwe seizoen zullen ze er staan." Newey trekt dezelfde conclusie over Mercedes. "Je zag dat Mercedes het voorbije seizoen begon met een auto die behoorlijk wat snelheid tekort kwam. Maar ze hebben de auto zo doorontwikkeld dat die de voorlaatste race zelfs kon winnen. We weten dat ze er in 2023 meteen zullen staan. Daardoor wordt het een lastiger jaar voor ons."