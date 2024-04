Red Bull Racing heeft sinds de invoering van de grondeffect-regels de touwtjes in de Formule 1 stevig in handen. Vorig seizoen werd op de Grand Prix van Singapore na alles gewonnen en ook dit seizoen is de Oostenrijkse renstal topfavoriet. Toch is Red Bull-ontwerper Adrian Newey er niet van overtuigd dat de dominantie tot aan de nieuwe regels in 2026 gaat duren. "Mensen klagen dat de sport - gelukkig deze keer door ons - door een team wordt gedomineerd, maar dat kan natuurlijk zomaar veranderen. Het ziet er naar uit dat het veld dichter bij elkaar komt. Wie weet wat er volgend jaar gebeurt? Een van onze concurrenten kan ons makkelijk inhalen", vertelt de Brit in een exclusief gesprek met Motorsport.com.

De kritiek dat Red Bull zo veel wint, doet Newey niet zo heel veel. "Dat is historisch gezien altijd zo geweest. Wanneer nieuwe regels in werking treden, dan heeft een team het altijd het best voor elkaar. Daarna is er een periode van dominantie. We zagen het met de Mercedes-krachtbronnen, toen er een nieuw motorreglement inging", vertelt de ingenieur. "Ook daarna zagen we dat dit gebeurde nadat de regels veranderden. In 2022 kwam de laatste grote verandering. Volgens mij is het veld daarna elk jaar dichter bij elkaar gekomen."

Newey is niet verbaasd dat de onderlinge verschillen op de grid kleiner zijn geworden. "Ik zou dat zijn als dat niet zo was. Ik weet zeker dat er we dit jaar meer voor moeten vechten dan vorig jaar. Het hele veld komt dichter bij elkaar en dat gaat volgend jaar weer zo zijn", verzekert de man uit Colchester.

Grote invloed nieuwe regels

De F1-fan is volgens Newey blij met de kleinere verschillen, maar waarschuwt hen voor 2026. "Er komt een grote verandering aan. Niet alleen motorisch, maar ook op chassisgebied verandert er veel. Volgens mij is dat de eerste keer dat we dat krijgen. De kans dat de grid dan volledig uit elkaar staat is vrij groot", aldus de technicus.

Newey is geen fan van de inhoud van de nieuwe regels, maar kijkt wel uit naar de uitdaging. "Toen ik de regels voor het eerst zag, werd ik er eerlijk gezegd ongeïnspireerd van en was ik heel kritisch. Ik dacht dat we weinig vrijheid zouden krijgen", vertelt hij. "Nu is het wat losser, omdat meerdere teams hetzelfde hadden. Daardoor zie ik heel veel details waarmee we het verschil kunnen maken."

Volgens Newey is de uitdaging met het huidige technische reglement ook zo goed als over. "We werken op de aerodynamische afdeling keihard, maar de resultaten worden minder. Dat is ook wel wat we hadden verwacht in het derde jaar onder deze regels", noemt de Red Bull-topman, die nog een mooie uitsmijter heeft. "Als je het zo bekijkt, dan is het maar goed dat er een nieuwe set aankomt!"