Newey: “F1 heeft geluk dat Ferrari en Red Bull nu even snel zijn”

Het Formule 1-seizoen 2022 is pas twee races oud, maar in zowel Bahrein als Saudi-Arabië werd er op het scherpst van de snede geduelleerd om de overwinning. In beide gevallen wisten Max Verstappen en Charles Leclerc elkaar meerdere keren in te halen, waarna de overwinningen eerlijk werden verdeeld onder beide coureurs. In Jeddah was er in de openingsfase bovendien een beklijvende strijd tussen Alpine-coureurs Esteban Ocon en Fernando Alonso, die elkaar rondenlang bestookten met aanvallen en tegenaanvallen. In de absolute slotfase van de race zou Ocon nog in gevecht raken met Lando Norris, een strijd die de McLaren-coureur nipt verloor.

Norris ziet zodoende dat de nieuwe F1-bolides het racen en de duels een impuls hebben gegeven, hoewel dat niet altijd even positief is voor een coureur. “Op sommige fronten is het beter maar op andere vlakken is het minder, want je kan iemand niet zo makkelijk afschudden als je diegene hebt ingehaald. Dat is goed voor het publiek, maar niet voor degene die een inhaalactie maakt. Het is voor de ander makkelijker om je de volgende ronde weer in te halen”, stelt de Brit in de podcast F1 Nation. Tegelijkertijd is het voor de sport als geheel wel een goede ontwikkeling. “Het zorgt voor een betere show en het voegt wat toe aan het racen, dat is leuk. Het maakt het voor ons leuker, we hoeven niet de hele race achter iemand te zitten zonder iets te doen. Nu kunnen we uitkijken naar mooie duels en je hebt een kans om vooruit te komen, dat is altijd fijn.”

Nadat F1 in 2021 al een zinderende titelstrijd beleefde met Red Bull Racing en Mercedes in de hoofdrol, lijkt in 2022 hetzelfde te gaan gebeuren – waarbij Ferrari de plek van Mercedes inneemt. Op het asfalt heeft dat dus al geleid tot twee fraaie gevechten tussen Leclerc en Verstappen. “De Formule 1 heeft op dit moment geluk dat Ferrari en wijzelf in de eerste twee races vrijwel identieke snelheid hadden. Dat heeft goede strijd opgeleverd”, geeft Red Bull-ontwerper Adrian Newey in de podcast F1 Nation aan dat kleine verschillen tussen de teams daarvoor essentieel is. Toch vindt hij dat de nieuwe reglementen een stap vooruit zijn. “Wat betreft het close racen, denken de coureur over het algemeen dat het iets makkelijker is om te volgen, hoewel Max via de radio zei dat hij – zeker in de eerste stint – tot op twee seconden kon naderen maar daarna niet dichterbij kon komen. Ik denk dat het de goede kans is opgegaan. Het feit dat de auto’s zwaarder zijn geworden, maakt ze soms wat lastiger, maar het zijn twee briljante races geweest.”