Newey: Exceptionele Verstappen uitgegroeid tot een geweldige racer

De 62-jarige Newey is al jarenlang een van de sleutelfiguren in het ontwerpteam van Red Bull Racing. De Brit werkte samen met wereldkampioenen als Ayrton Senna, Mika Hakkinen en Sebastian Vettel en tekende titel-winnende auto’s voor Williams, McLaren en Red Bull. Bij laatstgenoemde moet dit jaar ook Max Verstappen kampioen worden in een door Newey ontworpen F1-bolide. In de Talking Bull-podcast van Red Bull blikt de ontwerper terug op de eerste seizoenshelft, waarin Red Bull zes races wist te winnen.

'Laatste twee races waren pijnlijk'

“Er is veel druk op het moment”, vertelt Newey over de huidige titelstrijd met Mercedes. “Natuurlijk waren de laatste twee races erg pijnlijk voor ons. Nadat we echt de smaak te pakken hadden tijdens de triple-header, is het erg vervelend om in de laatste twee races van de baan te worden gereden en bijna met nul punten te vertrekken. Het laat ook zien hoe snel dingen kunnen veranderen in de Formule 1. Na de tweede race in Oostenrijk leek alles goed te gaan en hadden we een aardige voorsprong in beide kampioenschappen. Twee races later hebben we in allebei de kampioenschappen opeens een achterstand. Dat is echter de aard van deze sport. We moeten blijven pushen.”

Hoewel de Formule 1-teams afgelopen winter vanwege het grotendeels stabiele reglement beperkt waren wat betreft de ontwikkeling van de auto, heeft Red Bull vooral aan de achterkant van de auto winst kunnen boeken met de RB16B: “We hadden besloten om onze tokens uit te geven aan de behuizing van de versnellingsbak. Dit stelde ons in staat om de achterwielophanging anders in te delen, dat was één gebied waarbij ik het gevoel had dat het niet zo goed functioneerde op de RB16 van vorig jaar. Dit was een behoorlijke stap vooruit. Daarnaast lijkt het erop dat we de veranderingen op aerodynamisch vlak ook goed hebben begrepen. Toen we gingen testen in Bahrein was Max erg complimenteus over de auto en hij voelde een goede vooruitgang ten opzichte van de auto van vorig jaar.”

“Na de test in Bahrein dachten we dat we een competitief pakket zouden hebben, maar je weet nooit exact waar je staat. Je weet niet wat de concurrentie doet, maar we zagen [in Bahrein] wel dat we competitief waren, ook al wonnen we daar de race niet. Sindsdien is het een nek-aan-nek race met Mercedes.”

Drukke tijden in de fabriek

Met een bomvolle kalender van 23 races, een titelstrijd met Mercedes en een gloednieuw technisch reglement op komst in 2022 zijn het drukke tijden in de Red Bull-fabriek in Milton Keynes. De tegenslagen in Silverstone en Hongarije – waar de auto’s van zowel Perez als Verstappen flink wat schade opliepen – voeren de druk alleen maar verder op: “De drukke tweede seizoenshelft is natuurlijk een zware belasting voor het raceteam met al dat reizen, maar door het verbruik van de onderdelen zorgt het ook voor druk in de fabriek. De laatste twee races zetten de fabriek natuurlijk ook onder grote druk vanwege de vele schade door ongelukken.”

“Het aantal races is niet echt van invloed op de ontwikkeling van de auto, maar het nieuwe reglement vergt wel een juiste balans. Het is de grootste reglementswijziging sinds het afschaffen van het grond-effect in 1982. Het is in elk opzicht een enorme verandering, alleen de aandrijflijn blijft hetzelfde, al het andere wordt totaal anders.” Het zadelt Newey met een lastig dilemma op: “We proberen de auto van dit jaar door te ontwikkelen omdat we kans maken op het kampioenschap, maar tegelijkertijd kunnen we de auto van volgend jaar niet negeren. We doen ons best om die twee ballen hoog te houden, terwijl we ook nog rekening moeten houden met het kostenplafond. Zoals iedereen weet hebben we daardoor op bepaalde onderdelen helaas het team moeten verkleinen.”

Wat betreft de ontwikkeling van de huidige en de nieuwe auto is Newey voor een groot deel afhankelijk van de coureurs. Hoewel de teams veel kunnen leren van computersimulaties en data uit de windtunnel, speelt ook de input van de coureurs een grote rol: “Alle data die met behulp van de honderden sensoren gemeten wordt op de auto vertelt ons wat de auto doet, maar het is de coureur die je veel beter kan vertellen waarom een auto datgene doet wat hij doet. Daarna is het zaak om de opmerkingen van de coureur samen te voegen met de data van de sensoren. Dat is een fascinerende tak van deze sport, het rekening houden met de menselijke input in een sport die verder voornamelijk data-gedreven is. De input van de coureurs is dus zeker belangrijk.”

'Verstappen heeft de vastberadenheid van een wereldkampioen'

Wat dat betreft is Newey maar wat blij met de diensten van Verstappen, die naast zijn sterke races ook van goud waard is voor de afstelling en ontwikkeling van de auto: “Zijn pure snelheid is overduidelijk en zijn feedback is ook nog eens erg goed. Ik heb het allemaal meegemaakt wat betreft de soorten feedback van coureurs en daar zit enorm veel verschil in. Sommige coureurs praten eindeloos en beginnen bij het insturen van de eerste bocht en eindigen met het uitkomen van bocht 20. Tegen die tijd ben ik al in slaap gevallen en ik heb ik de concentratie verloren. Max heeft een goede balans en concentreert zich vooral op de belangrijkste punten die hij nodig heeft om de auto sneller te maken.”

Ook wat betreft zijn jacht op de titel is Newey volgens Verstappen uit het juiste hout gesneden: "‘Hij heeft de vastberadenheid die elke wereldkampioen nodig heeft. Zijn vermogen om zich ergens in vast te bijten, te blijven gaan en hoe om te gaan met tegenslag wanneer het mis gaat in een weekend. Om dat achter je te laten en vooruit te kijken naar het volgende raceweekend."

"Zijn rijkunsten zijn superieur. Hoe hij omgaat met een ‘neutrale’ auto, waarvan de achterkant een beetje beweegt, is exceptioneel. Hij is uitgegroeid tot een geweldige racer en heeft dit jaar nog niet echt een fout gemaakt. Als je Hongarije meetelt, wat in feite gezien kan worden als een uitvalbeurt, is hij dit jaar drie keer uitgevallen zonder dat het zijn schuld was: de klapband in Baku, Silverstone en Hongarije. Hij heeft zijn hoofd koel gehouden en is sterk teruggekomen van elke tegenslag.”