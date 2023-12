Al achttien jaar is ingenieur Adrian Newey een belangrijke pion binnen het Formule 1-team van Red Bull Racing. De Engelsman is de ontwerper van de auto's en heeft op technisch gebied de touwtjes nog altijd stevig in handen, al valt de rol van Pierre Waché tegenwoordig niet te onderschatten. De samenwerking tussen Newey en zijn team lijkt niet te breken, maar Ferrari heeft meerdere keren een poging gewaagd om de Engelsman naar Maranello te laten lokken. Daarin slaagden zij niet, maar in de Formula For Succes-podcast onthult de 64-jarige ingenieur dat hij bijna de stap naar Italië wilde zetten. "Ferrari is een magisch merk. Iedereen in de motorsport is daar door gefascineerd en zijn geneigd om naar ze toe te gaan als de kans zich aandient. Ik ben drie keer dicht bij een overstap geweest", aldus de man uit Colchester.

De verleiding was volgens Newey heel groot. "Het is een fantastisch merk en heeft die mystiek om zich heen. Het voelt een beetje als het Italiaanse voetbalteam", noemt de topontwerper, die zelfs een lijstje heeft gemaakt wat volgens hem de voor- en nadelen zijn om voor de Scuderia te werken. "De tegens zijn dat als je niet goed werk levert, je helemaal afgemaakt wordt. Als je dat wel doet, dan ben je een nationale held. Dat brengt een bepaalde druk met zich mee."

Van een overstap kwam het echter nooit. Dat komt volgens Newey ook door het plezier die de technische topman nog altijd heeft met het werken voor het team van Red Bull. "Bij alle teams heb ik het heel goed gehad, zo ook nu bij Red Bull. Ik ben hier al zo ongeveer vanaf het de start en ben een essentieel onderdeel geweest van het ontwikkelen van de engineering. Het is dus een team waar ik me enorm op mijn gemak voel. Om nu over te stappen is net als uit je eigen familie stappen, zo voelt het ondertussen." Bij de Oostenrijkse renstal heeft Newey al zes constructeurstitels en zeven coureurstitels behaald, waardoor de samenwerking uiterst succesvol is. Desondanks is het niet zo dat een overstap richting Ferrari helemaal uitgesloten wordt. "Zeg nooit nooit", besluit de Engelse topontwerper.