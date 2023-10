Robert Doornbos rolde in 2004 de Formule 1 binnen als testcoureur van Jordan. Een jaar later bleef hij in die rol, totdat er zich een kans aandeed bij Minardi om zijn Grand Prix-debuut te maken om in 2006 de switch naar Red Bull Racing te maken en daar nog drie F1-races te rijden, alvorens hij in 2007 als testcoureur aan de formatie verbonden bleef. In zijn tijd bij het Oostenrijkse team werkte de inmiddels 42-jarige F1-analist ook met Adrian Newey, technisch opperhoofd in Milton Keynes.

"Adrian is de Einstein van F1", zegt Doornbos tegen de officiële website van de Formule 1. "Ik maakte kennis met zijn gedachtegang toen we tijdens een testdag nieuwe dingen probeerden. Hij vroeg me of het mogelijk was om een F1-auto te besturen met de voeten boven elkaar, met de rem onder en het gaspedaal bovenop de rem. Op die manier kon hij de auto slanker maken aan de voorzijde. Ik dacht: 'Fysiek is dat niet mogelijk.' Hij keek me aan en schreef iets op. Hij zei: 'Ik wil iets veranderen.' Ik zei: 'Wat?' Hij zei: 'Het zit tussen het stuur en de motor.' Ik zei: 'Dat ben ik!' Als je hem de vrije hand geeft, wil hij het liefst een robot in de auto. De balans tussen de menselijke factor en het feit dat hij alleen in getallen en data denkt, is heel bijzonder om mee te werken. Hij verlegt grenzen."

Mark Webber, die langer collega van Newey was, beaamt de woorden van Doornbos. "Soms kwam hij met iets, waarvan ik echt dacht: 'Waar gaat hij daarmee naartoe?' Drie maanden later kwam er iets soortgelijks op het circuit. Hij wil alles weten en is heel open over de problemen en hoe deze aan te pakken", aldus de Australiër, die van 2007 tot en met 2013 in Red Bull-kleuren in actie kwam. "Hij weet dat iets van gisteren niet goed genoeg meer is en dat vond ik geweldig aan hem."

De manager van McLaren-coureur Oscar Piastri stipt aan dat met name de ervaring van Newey goed was voor Red Bull, aangezien de Brit al enige tijd in F1 werkte en adviseur Helmut Marko en de toen nog jonge teambaas Christian Horner niet. "Hij zei bijvoorbeeld: 'Onze pitstops zijn nog slecht, laten we daar aan werken'. Er waren altijd andere gasten die dan dachten: 'Wanneer is hij nou eens klaar?' Het was gewoon geweldig om hem als technische ruggengraat van de hele afdeling te hebben. Ja, natuurlijk heeft hij andere mensen om zich heen, maar hij luistert heel goed. Je hebt niet de carrière van Adrian, als je niet luistert. Hij is ingetogen en nederig. Ik hou ervan. Hij zou geridderd moeten worden."