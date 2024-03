De onrust binnen Red Bull Racing houdt aan en dit keer is een nieuw persoon het middelpunt van speculatie. Een van de laatste geruchten die rond gaat, is dat topontwerper Adrian Newey door teambaas Christian Horner weggestopt zou worden bij het RB17 Hypercar-project. Horner zou die keuze gemaakt hebben vanwege zorgen over het mogelijk overschrijden van het budgetplafond, maar het zou ook te maken hebben met de machtsstrijd binnen het team. De geruchten werden verder aangewakkerd door het nieuws dat Newey de Formule 1-race in Australië aan zich voorbij laat gaan, maar nu blijkt dat de geruchten uit de lucht zijn gegrepen. Uit informatie van Motorsport.com blijkt namelijk dat de ontwerper betrokken blijft bij het F1-project.

Het was namelijk al langer het plan dat Newey niet aanwezig zou zijn in Melbourne. De ervaren technicus is niet meer fulltime werkzaam bij het F1-team en werkt ook aan andere projecten binnen Red Bull. Newey is eenmalig er niet bij, naar verwachting is de Engelsman tijdens de GP van Japan gewoon weer van de partij zal zijn. Ook zijn betrokkenheid bij de ontwikkeling van de RB20 blijft onveranderd. Volgens insiders is Newey met technisch directeur Pierre Waché en de rest van het technische team volop bezig met het ontwerpen en ontwikkelen van updates voor de auto en is er geen verandering in de toewijding van Newey.

Newey denkt niet aan stoppen

Het gerucht gaat al langer rond dat Newey Red Bull en F1 in het algemeen gedag zou willen zeggen. Wanneer de ontwerper daarnaar gevraagd wordt, ontkent hij dat in alle gevallen in alle toonaarden. Eerder dit jaar liet hij weten dat hij slechts één keer overwoog om Red Bull te verlaten en een punt achter zijn loopbaan te zetten. "Ik kwam naar Red Bull [om een technisch team op te bouwen]. Dat was voor mij enorm risicovol, maar ik wilde weer een team vanaf het begin opbouwen", legde de succesvolle Red Bull-man uit. "Ik ben al vanaf het begin betrokken en heb samen met Christian [Horner] en Helmut [Marko] het team ontwikkeld. Waarom zou ik daar dan van weglopen? De enige keer dat ik dat overwoog was in 2014 en dat was om een specifieke reden. We hadden destijds een krachtbron die niet goed was, wat kan gebeuren, en de leverancier [Renault] leek niet echt gemotiveerd om te investeren en de motor weer naar het topniveau te brengen."