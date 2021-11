Newey: Bandenslijtage bracht Red Bull voordeel in Mexico

Zondag boekte Max Verstappen zijn negende zege van het Formule 1-seizoen 2021 en zijn derde zege in Mexico-Stad. Na de teleurstellende kwalificatie zette hij de race in de eerste bocht naar zijn hand door buitenom voorbij te gaan aan Valtteri Bottas en Lewis Hamilton, waarna hij steeds verder en verder uit het zicht raakte. De bolide van Red Bull Racing bleek op het Autodromo Hermanos Rodriguez simpelweg beter te zijn dan de Mercedes van titelrivaal Hamilton. Red Bull-ontwerper Adrian Newey denkt echter dat vooral de bandenslijtage een doorslaggevende rol heeft gespeeld.

“Ons voordeel hier was dat onze bandenslijtage beter was. In de kwalificatie presteerden we onder de maat, maar Max had daarna een goede start. Daarna gaf de bandenslijtage ons het voordeel”, concludeerde Newey in de podcast F1 Nation. “Met deze banden is het zo lastig te voorspellen of we in verhouding met Mercedes meer of minder slijtage hebben. Deze keer pakte het goed uit. De banden blijven echter een blinde vlek en ik denk dat er niemand is die ze echt begrijpt.”

Met de zege in Mexico breidde Verstappen zijn voorsprong op Hamilton in het kampioenschap uit tot negentien punten. Doordat Sergio Perez derde werd, wist Red Bull concurrent Mercedes tot op één punt te naderen in het kampioenschap voor constructeurs. Newey weet echter dat het nog alle kanten op kan. “We hebben zeker een paar goede races achter de rug. Er is nog een lange weg te gaan. We gingen met een goed gevoel naar Silverstone, maar daarna viel het uit elkaar en twee races later stonden we in beide kampioenschappen achter Mercedes. We weten hoe snel het kan veranderen, maar dit was een goede dag.”

Het feit dat Red Bull er na achttien races in 2021 nog zo goed voor staat in beide kampioenschappen, geeft volgens Newey veel energie binnen het team. “We zitten echter al sinds 2014 in de situatie dat we niet echt in staat waren om voor het kampioenschap te gaan. Als we eerlijk naar onszelf zijn, dan hebben we tussen 2014 en nu meerdere keren een zeer competitief chassis gehad, maar we hadden niet de power unit om dat aan te vullen. Dit jaar hebben we een goede motor van Honda, dat geweldig werk levert. Die komt op het juiste moment en dat is spannend, want het is ietwat deprimerend als je met een goede auto komt en je niet om de prijzen kan strijden.”