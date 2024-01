Actieve aero in F1 in 2026? Formula Student Team Delft ziet grote voordelen

Het was de hoop van de Formule 1 dat het met de nieuwe technische regels van 2022 al makkelijker zou maken voor coureurs om achter andere auto's te kunnen rijden. De vuile lucht achter de auto's werd aanzienlijk minder en dat leverde in 2022 veel gevechten op de baan op die soms rondenlang doorgingen, maar dit jaar was het al een stuk lastiger voor coureurs om in de buurt te blijven. Bij de FIA ziet men al een toename in het verlies aan downforce. Waar dat vorig jaar nog 20 procent was, is dat nu gestegen naar 35 procent. Het bestuursorgaan vreest niet dat het nog veel meer gaat toenemen, maar duidelijk is dat er naar andere opties gekeken moet worden. Een daarvan is actieve aerodynamica, waar de Formule 1 al langere tijd naar kijkt.

Met actieve aerodynamica moet het voor achtervolgende coureurs mogelijk worden om met dusdanig veel downforce te rijden, dat er amper tot geen verschil zou moeten zijn met rijden in schone lucht. Dat zou dan middels de voorvleugel en achtervleugel kunnen gebeuren, al hebben studenten van Formula Student Team Delft ook al een andere, efficiënte manier gevonden om het downforce niveau te verbeteren terwijl de hoeveelheid drag afneemt: een koolstofvezel, cilindervormige duct met propellers. "Dit zou dan onder de auto, onder de side-diffuser, komen", legt Lars van der Zwan, Chief Aerodynamics van dat project, uit in gesprek met Motorsport.com. "Met een tweebladige propeller in het midden. En wat dat dan doet is gewoon heel je aero stabiliseren. Het is gewoon een kwestie van meer vermogen, meer performance."

Voor hun project, wat in feite een veel compactere en lichtere formuleauto is, zou dit met name van pas komen op de korte onderdelen. Zo neemt de acceleratie toe door de afname van luchtweerstand en de toename in downforce. "Je krijgt dan 11 of 12 C_L*A aan downforce", legt Van der Zwan uit, doelend op de aerodynamische liftcoëfficiëntie. "Minder drag. Dan is het gewoon eventjes voluit blazen." Wel komt daarbij een afweging kijken, aangezien dit dan weer wel gewicht toevoegt aan de auto. "Want je krijgt een hele grote batterij hierdoor. Het is bijna alsof je een tweede accu wil bouwen en dat is wel heel erg pittig."

Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Aero-verf op de auto van Alexander Albon.

Schone lucht creëren

Of dat dan ook zou kunnen werken in de Formule 1, of dat ze het toch bij beweegbare vleugels moeten houden? "Dat ligt er natuurlijk een beetje aan wat het doel is", stelt Van der Zwan. "In principe gaat het in Formule 1 waarschijnlijk om betere races. Nou, kijk naar DRS. Dat van ons, dat is er voor een hele andere reden. Bij ons is het echt puur voor het snel gaan. Het ligt er een beetje aan of het daar in het concept past, want zij willen waarschijnlijk schone lucht achter de auto. Ik denk dat dit er wel in zou kunnen passen," wijst hij naar actieve aerodynamica, "want met dit stabiliseer je de auto en pak je heel veel downforce. Dus misschien kan je dan minder halen uit bijvoorbeeld je voorvleugel."

Volgens Van der Zwan is het goed mogelijk om actieve aerodynamica op verschillende manieren in te zetten in de Formule 1. "Het ligt er een beetje aan wat je doet", plaatst hij wel meteen een kanttekening. "Het ligt bijvoorbeeld echt aan je top level concept. Ons aero-concept speelt in op veranderende regels, dus we kijken nu ook iets meer naar luchtweerstand en dat soort zaken. Het is echt een top level concept keuze, en heeft dus veel invloed op hoe je de rest van de auto zal moeten ontwerpen. Vergeleken met andere veranderingen heeft het heel veel invloed op alle andere afdelingen, en dat maakt het zo lastig om goed te doen.”

Zelf ziet de Chief Aerodynamics van Formula Student Team Delft het het liefst ook gebeuren dat de Formule 1 actieve aero introduceert. "Ik kan het wel zien gebeuren en ik zie het graag gebeuren", benadrukt hij. " Ik denk dat het wel zou kunnen, ja. Ik denk ook wel dat het waarschijnlijk in een andere vorm terug zou komen, zoals DRS, of andere beweegbare onderdelen.” Hij wijst opnieuw naar de propeller-duct van eerder. "In principe kan dat hiermee wel. Normaal is je totale luchtdruk één, maar hier stop je gewoon letterlijk energie in je lucht. Het maakt niet echt uit waar je dan in rijdt, want het werkt tot op zekere hoogte wel. Wij hebben een keer voor de lol een simulatie gedaan van de [DUT]23 achter de [DUT]23, gewoon even kijken wat het nou doet met je lucht."

Het antwoord? "Best veel. Mocht je actieve aero toepassen, dan kan je dat hoogstwaarschijnlijk voor een groot deel wel recht trekken. Het maakt dan niet echt uit wat er voor je zit, het werkt gewoon. Je zet die ventilator aan en in principe maak je dan die lucht schoon. Schone lucht is laminair en heeft hoge energie. Met hoge energie lucht, ook al is het vies, kun je altijd wel wat. Het gaat natuurlijk invloed hebben op het ontwerp. Dit is niet alleen dat je blaast naar je achtervleugel en het einde van jouw middensectie, maar dit systeem gaf ook een toename van tien procent downforce op de voorvleugel. Het werkt dus over de gehele lengte. Dus als je dat goed implementeert, dan kan dat zeker."

Foto: Erik Junius De voorvleugel van de Mercedes F1 W14.

Gouden ei

Het Formula Student-team van TU Delft heeft al veel simulaties uitgevoerd met actieve aerodynamica en die voldeden 'om en nabij' aan de verwachtingen. "We wisten eigenlijk al dat het een grote winst zou opleveren. Wat je ziet is dat je van iets van 6 C_L*A naar 12 C_L*A gaat. Het werkt dus als een gek. Waar we wel positief door waren verrast, is het feit dat je drag vermindert. Je efficiëntie schiet dus door het dak. Het hele systeem weegt maar iets van 4 kilogram, dus dat valt ook wel mee. Dus al met al werkt het beter dan verwacht en het was beter te implementeren in het concept dat we hadden. Het ligt eraan waar je voor optimaliseert. Die lage snelheden, daar werkt het gewoon heel goed."

Van der Zwan is er daarom van overtuigd dat dit ook in de Formule 1 zou kunnen werken. "Dat denk ik wel. Ik denk dat het leuk wordt om dan het verschil te zien tussen verschillende circuits, want op hoge snelheid werkt het relatief weinig. Op lage snelheid heel erg. Dan trendt eigenlijk je downforce-coëfficiënt naar oneindig, omdat er geen beweging is. Dus in de Formule 1... Ik ben benieuwd, mochten ze ernaar willen kijken, dan ben ik heel benieuwd hoe ik die dingen terug ga zien, want de Formule 1 gaat natuurlijk wel een stuk harder dan wij. Een keer of drie. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat zou uitpakken."

Zelf heeft Formula Student Team Delft dus wel al actieve aerodynamica klaarliggen, al zal dat niet op het model voor de competities in 2024, de DUT24, te vinden zijn. "Je kan het op de auto zetten, daarom doet het nog steeds een beetje pijn dat we het niet hebben", baalt de Chief Aerodynamics duidelijk. "Maar je kan het op de auto zetten. Het werkt heel goed. Het concept is geïmplementeerd. Onze auto is wat dat betreft heel erg compatibel met actieve aero. Dus ik denk wel dat het er gaat komen, tenzij de regels veranderen. Maar ik zie geen reden waarom ze zouden veranderen. Dus ik denk dat het er gaat komen. Je wordt ook beoordeeld op je efficiëntie, daarin past het ook heel goed. Ik heb minder drag én ik ga sneller. Dus dat is hartstikke mooi natuurlijk. Je hebt ook teams die een hele andere route zijn gegaan. Die hebben bijvoorbeeld active suspension of dat soort dingen. Dat mag ook allemaal. Maar ik denk dat voor ons active aero in de toekomst wel de eerste grote stap weer gaat zijn. Ik ga voor DUT25 enorm sterk aanraden om er voor te gaan. Ik denk nog steeds dat het een gouden ei is."