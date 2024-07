Het circuit van Spa-Francorchamps was de afgelopen jaren het ultieme jachtgebied voor Max Verstappen. De razendsnelle en vloeiende baan in de Belgische Ardennen was op het lijf geschreven van zowel de auto als de coureur. Zelfs gridstraffen konden hem niet weerhouden van een dominante zege. In 2023 won de regerend wereldkampioen vanaf P6, in 2022 kwam hij zelfs vanaf P14 naar voren om de winst op te eisen.

Dit jaar is de concurrentie steviger. Met name McLaren heeft de voorbije maanden een grote stap voorwaarts gemaakt. Dat bewees de formatie uit Woking met een 1-2 in Hongarije, al bleef er door de schermutselingen via de boordradio wel een vervelende nasmaak over. Lando Norris had het vorig jaar echter behoorlijk zwaar op Spa, met een zesde plaats in de sprintrace en P7 op zondag. De huidige vorm van Mercedes is ietwat wisselvallig, terwijl Ferrari de laatste tijd flink weggezakt is na een aantal mislukte updates. Bovendien lijkt het weer ook nog eens een rol van betekenis te gaan spelen in België. Kortom: alle ingrediënten voor een onvoorspelbare race zijn aanwezig!

