Max Verstappen is de hoofdrolspeler van het Formule 1-seizoen 2023. Hij heeft zestien zeges gepakt en hoopt daar in Brazilië zijn zeventiende aan toe te voegen. De Nederlander wordt bij de bookmakers al als favoriet bestempeld voor de zege, maar die zege zou natuurlijk pas perfect zijn als hij daar ook nog een snelste raceronde achter kan plakken. Daar is de drievoudig wereldkampioen dit seizoen al acht keer in geslaagd, wat dus neerkomt op de helft van de races die hij heeft gewonnen.

Ook in Mexico stond er geen maat op Verstappen, maar daar ging in de allerlaatste ronde toch nog het bonuspunt voor de snelste raceronde naar Mercedes-coureur Lewis Hamilton. Het was voor de zevenvoudig wereldkampioen de vierde keer dit seizoen dat hij het bonuspunt opeiste. De overige keren ging deze naar Yuki Tsunoda (Verenigde Staten), Zhou Guanyu (Bahrein), George Russell (Azerbeidzjan), Sergio Perez (Australië, Canada), Fernando Alonso (Nederland) en Oscar Piastri (Italië). Kan Verstappen dit weekend er een negende aan toevoegen, of gaat een van de voorgenoemde coureurs er met de snelste ronde vandoor in São Paulo?

F1 Brazilië: Noteert Max Verstappen de snelste raceronde?

Denk jij dat Max Verstappen erin slaagt om op het circuit van Interlagos de snelste raceronde te noteren? Zet dan in bij Jacks.nl voor extra spanning tijdens de Grand Prix van Brazilië. Met deze speciale actie kun je je inzet 50 of zelfs 100 keer verhogen. Let op: deze actie is alleen geldig voor nieuwe spelers van 24 jaar of ouder.

Hoe werkt het?

MELD JE AAN Maak snel en makkelijk een account.

CLAIM DE BONUS BIJ JE EERSTE STORTING Stort minimaal €20,- om jouw 50x Odds Boost te ontvangen.

Stort minimaal €100,- om jouw 100x Odds Boost te ontvangen.

NOTEERT VERSTAPPEN SNELSTE RACERONDE IN BRAZILIË? KLIK HIER om maximaal €1,- in te zetten op "Snelste raceronde - Verstappen, Max"



De maximale inzet bij deze actie is 1 euro. Er is dus een storting van 20 euro nodig om een odd van 50,00 te krijgen. Bij een storting van 100 euro wordt de speciale quotering 100,00.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+