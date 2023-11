Red Bull wist dat het met de RB18 van 2022 een sterke basis had voor het seizoen 2023, maar dat het seizoen zó dominant zou verlopen hadden zelfs zij niet zien aankomen. Een echt perfect seizoen is het niet geweest, aangezien Carlos Sainz de Grand Prix van Singapore wist te winnen. Dat is echter met alleen nog de Grand Prix van Abu Dhabi het enige smetje geweest op een indrukwekkend seizoen waarin twintig van de 21 races gewonnen werd door Max Verstappen en Sergio Perez. Eerstgenoemde nam van die twintig maar liefst achttien voor zijn rekening en heeft daarmee meerdere records verbroken. Zo had hij een winstreeks van tien races, heeft hij het oude record van Alberto Ascari voor hoogste winstpercentage verbroken en staat de teller op achttien zeges in één seizoen.

In Abu Dhabi kan Verstappen daar dus negentien van maken, waarmee hij dat record nog verder aanscherpt en de lat dusdanig hoog legt, dat het maar de vraag is of dit record ooit verbroken zal worden. Met die negentiende zege zou Verstappen zijn totale teller naar de 54 F1-zeges brengen. Daarmee zou hij zichzelf tot de enige nummer drie op de lijst katapulteren, aangezien hij nu nog op gelijke hoogte staat met Sebastian Vettel.

F1 Abu Dhabi: Gaat Verstappen voorbij aan Vettel?

