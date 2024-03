Met de zege in Bahrein lijkt Max Verstappen zijn dominante vorm van de afgelopen jaren voort te zetten. Hij won met ruime voorsprong op Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez en de concurrentie vreest voor de komende races. Zij rekenen erop dat Red Bull voorlopig alle races zal winnen, aangezien de RB20 weer zeer snel en constant is.

Net als in Bahrein werkt de Formule 1 deze week een race op de zaterdag af: de Grand Prix van Saudi-Arabië. Op het semi-stratencircuit in Jeddah slaagde vorig jaar Pérez erin om optimaal te profiteren van pech bij Verstappen in de kwalificatie. De Nederlander moest daardoor van de vijftiende plaats starten, maar vocht zich een weg naar voren om uiteindelijk als tweede de finishvlag te zien. Een jaar daarvoor won Verstappen de race nog op het zeer snelle en uitdagende Jeddah Corniche Circuit, waardoor men kan stellen dat het circuit hem wel goed ligt.

F1 Saudi-Arabië: pakt Verstappen weer de zege?

