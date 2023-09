Max Verstappen won van de Grand Prix van Miami tot en met de Grand Prix van Italië, maar de recordreeks kwam in Singapore ten einde. Red Bull was het hele weekend zoekende naar snelheid, maar vond die uiteindelijk niet op tijd. In de race was het tempo prima, maar de timing van de strategie zat volgens teambaas Christian Horner een beter resultaat in de weg. Uiteindelijk kwamen Verstappen en Sergio Perez als vijfde en achtste over de streep. Zodoende kwam niet alleen de zegereeks, maar ook de podiumreeks van Verstappen ten einde.

Des te meer de Nederlander erop gebrand is om het matige weekend op het Marina Bay Street Circuit achter zich te laten en weer op jacht te gaan naar de zege in Japan. Op het circuit van Suzuka pakte Verstappen in 2022 niet alleen de pole-position en de zege, maar ook zijn tweede Formule 1-titel. Hij kan hier nu niet zijn derde titel pakken, maar wel weer laten zien dat het weekend in Singapore een one-off is geweest.

F1 Japan: Wint Verstappen na teleurstelling in Singapore?

Denk jij dat Verstappen in Japan weer kan terugkeren naar de hoogste trede van het F1-podium? Zet dan in bij Jacks.nl voor extra spanning tijdens de Grand Prix van Japan. Met deze speciale actie kun je je inzet 50 of zelfs 100 keer verhogen. Let op: deze actie is alleen geldig voor nieuwe spelers van 24 jaar of ouder.

Hoe werkt het?

MELD JE AAN Maak snel en makkelijk een account.

CLAIM DE BONUS BIJ JE EERSTE STORTING Stort minimaal €20,- om jouw 50x Odds Boost te ontvangen.

Stort minimaal €100,- om jouw 100x Odds Boost te ontvangen.

WINT MAX VERSTAPPEN DE GRAND PRIX VAN JAPAN? KLIK HIER om maximaal €1,- in te zetten op "GP Winnaar - Verstappen, Max"



De maximale inzet bij deze actie is 1 euro. Er is dus een storting van 20 euro nodig om een odd van 50,00 te krijgen. Bij een storting van 100 euro wordt de speciale quotering 100,00.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+