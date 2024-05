Ook dit jaar staat er weer geen maat op Max Verstappen. De Red Bull F1-coureur won vijf van de zeven races, eindigde in Miami als tweede en viel in Australië uit. Zijn voorsprong in de WK-stand is alweer riant te noemen. Toch is de strijd vooraan spannender dan de afgelopen seizoenen. Ferrari en met name McLaren hebben een flinke stap gezet. In Imola moest de Nederlander flink strijden om de zege over de streep te trekken. Uiteindelijk hield hij een handvol tienden over op de aanstormende Lando Norris.

Dit weekend staat het kroonjuweel van het Formule 1-seizoen op het programma: de Grand Prix van Monaco. Love it or hate it, is misschien wel de beste omschrijving van dit unieke weekend. Een foutje ligt continu op de loer, inhalen is nagenoeg onmogelijk en gele en rode vlaggen kunnen voor heel wat verrassingen zorgen. Toch zijn alle ogen opnieuw gericht op Verstappen. Wint de Nederlander opnieuw in zijn woonplaats?

F1 Monaco: pakt Verstappen opnieuw de winst?

Denk jij dat Max Verstappen erin slaagt om ook in Monte Carlo te winnen? Zet dan in bij Jacks.nl voor extra spanning tijdens de Grand Prix van Monaco. Met deze speciale actie kun je je inzet 50 of zelfs 100 keer verhogen. Let op: deze actie is alleen geldig voor nieuwe spelers van 24 jaar of ouder.

Hoe werkt het?

MELD JE AAN

Maak snel en makkelijk een account.

CLAIM DE BONUS BIJ JE EERSTE STORTING

Stort minimaal €20,- om jouw 50x Odds Boost te ontvangen.

Stort minimaal €100,- om jouw 100x Odds Boost te ontvangen.

Stort minimaal €100,- om jouw 100x Odds Boost te ontvangen. WINT VERSTAPPEN DE GRAND PRIX VAN MONACO?

KLIK HIER om maximaal €1,- in te zetten op "Winnaar - Verstappen, Max"

De maximale inzet bij deze actie is 1 euro. Er is dus een storting van 20 euro nodig om een odd van 50,00 te krijgen. Bij een storting van 100 euro wordt de speciale quotering 100,00.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+