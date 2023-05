Duidelijke taal van Fernando Alonso na de Grand Prix in de straten van Baku: “We hadden een lastig weekend in Baku met de DRS-problemen en de afstelling. We waren in geen enkele sessie snel, maar we waren uiteindelijk maar een seconde verwijderd van het podium. Ferrari had ondertussen een perfect weekend. Zij pakten pole-position voor de hoofdrace en pole-position voor de sprintrace. Ze hadden een supersnelle auto. Maar toch finishten ze maar een seconde voor ons. We kunnen alles bij elkaar genomen dus tevreden zijn”, aldus de coureur uit Oviedo. “Ze hebben dus geluk gehad. Maar Miami wordt een ander verhaal.”

Aan het zelfvertrouwen van de Aston Martin-coureur zal het dus niet liggen. Denk jij dat Alonso in Florida inderdaad terugkeert op het podium? Dan is deze speciale actie misschien wel wat voor jou!

F1 Miami: Podium voor Fernando Alonso?

Keert de tweevoudig wereldkampioen op het Miami International Autodrome terug op het ereschavot? Zet dan in bij Jacks.nl voor extra spanning tijdens de Grand Prix in Florida. Met deze speciale actie kan je je inzet 50 of zelfs 100 keer verhogen. Het maakt bij deze deal niet uit op welke plek op het podium de Spanjaard zou eindigen. Let op: deze actie is alleen geldig voor nieuwe spelers van 24 jaar of ouder.

Hoe werkt het?

MELD JE AAN Maak snel en makkelijk een account.

CLAIM DE BONUS BIJ JE EERSTE STORTING Stort minimaal €20 om jouw 50X Odds Boost te ontvangen.

Stort minimaal €100 om jouw 100X Odds Boost te ontvangen.

EINDIGT ALONSO OP HET PODIUM IN MIAMI? KLIK HIER om maximaal €1 in te zetten op "GP Winnaar (1-3), Alonso, Fernando"



De maximale inzet bij deze actie is 1 euro. Er is dus een storting van 20 euro nodig om een odd van 50,00 te krijgen. Bij een storting van 100 euro wordt de speciale quotering 100,00.

Bekijk hier de voorwaarden en doe mee met deze speciale welkomstactie voor de Grand Prix van Miami

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+