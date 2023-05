Hoewel Leclerc zijn thuisrace nog nooit heeft gewonnen, snelde hij wel twee keer naar de pole-position in de krappe straten van het prinsdom Monaco. In 2021 was hij met een rondetijd van 1.10.346 de snelste man op de zaterdag, een jaar later, met de nieuwe generatie Formule 1-bolides, flikte hij het weer met een 1.11.376. Hij wist deze pole-positions niet te verzilveren: in 2021 verscheen hij niet eens aan de start nadat hij in de laatste ronde van Q3 was gecrasht en schade had opgelopen. Op weg naar de grid waren er problemen met de bolide en zodoende kon de thuisheld al uitstappen voordat de eerste meters van de race verreden waren.

Dit jaar gaat het nog niet geweldig met Ferrari, maar Leclerc heeft ook dit seizoen laten zien dat hij een van de snelste coureurs is op de zaterdag. Hij veroverde in Azerbeidzjan de pole-position en kwam in Bahrein en Saudi-Arabië in de buurt van de Red Bulls. Dat hij op het stratencircuit van Baku de pole kon veroveren, biedt voor de Monegask perspectief om in Monaco voor zijn twintigste Formule 1-pole te gaan. Een goede uitgangspositie is op het stratencircuit belangrijk voor een top-drie finish.

F1 Monaco: Charles Leclerc op het podium?

Denk jij dat Leclerc op zijn thuisbaan naar het podium rijdt? Zet dan in bij Jacks.nl voor extra spanning tijdens de Grand Prix in Monte Carlo. Met deze speciale actie kan je je inzet 50 of zelfs 100 keer verhogen. Het maakt bij deze deal niet uit op welke plek op het podium de Monegask zou eindigen. Let op: deze actie is alleen geldig voor nieuwe spelers van 24 jaar of ouder.

Hoe werkt het?

MELD JE AAN Maak snel en makkelijk een account.

CLAIM DE BONUS BIJ JE EERSTE STORTING Stort minimaal €20 om jouw 50X Odds Boost te ontvangen.

Stort minimaal €100 om jouw 100X Odds Boost te ontvangen.

EINDIGT LECLERC OP HET PODIUM IN MONACO? KLIK HIER om maximaal €1 in te zetten op "GP Winnaar (1-3), Leclerc, Charles"



De maximale inzet bij deze actie is 1 euro. Er is dus een storting van 20 euro nodig om een odd van 50,00 te krijgen. Bij een storting van 100 euro wordt de speciale quotering 100,00.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+