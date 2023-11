ACI-directeur: Deal voor twee Italiaanse F1-races tot en met 2030

De Formule 1-wereld is een snelle wereld en de laatste jaren zijn er veel traditionele circuits verdwenen, maar volgens de voorzitter van de Italiaanse automobielclub ACI Angelo Sticchi Damiani is er - op enkele details na - een overeenkomst met F1 om tot en met 2030 te racen op zowel Monza als Imola. De contracten van deze races worden volgens de Italiaan daarmee met nog eens vijf jaar verlengd. "Het hebben van twee races in Italië zou een buitengewone prestatie zijn voor ons land. We willen graag tegen eind 2024 een contract tekenen", verklaart de directeur in de bekende sportkrant Gazzetta dello Sport.

Volgens Sticchi Damiani is er op beide circuits nog wel wat werk te verzetten op het gebied van moderniseringen, maar vooral in Imola moet volgens de Italiaan dat geen probleem zijn. "De regio Emilia-Romagna, de gemeente en Co.nami (een investeringsfonds uit de regio van het circuit) zijn druk bezig met het moderniseren van de pits en er komt een nieuwe plek voor de Paddock Club. Dat wordt voor iedereen iets positiefs", vertelt de topman, die voor de veranderingen in Monza meer problemen voorziet. "We hebben daar wat meer beperkingen, want het circuit ligt in een groene omgeving. De overeenkomst met het consortium dat over het park gaat loopt tot en met 2028, dus die moet verlengd worden. Ook met de regio Lombardije en de gemeentes Monza en Milaan moeten er aparte contracten getekend worden."

Zeker voor een circuit als Monza kan een verbouwing flink in de papieren lopen. Volgens Sticchi Damiani moet de politiek ook hun steentje bijdragen, want ook zij profiteren economisch van de race. "Zij moeten begrijpen dat dit een nationaal succes is", vertelt de ACI-baas, die zijn pijlen op het hoogste niveau richt. "Ik denk aan premier Meloni en aan minister [van Infrastructuur en Transport] Salvini, maar ook aan de regio Lombardije. Ik verwacht dat ze hun investering dubbel en dwars terug krijgen. Maar ook lokale gemeentes moeten bijdragen, want zij profiteren ter waarde van honderd miljoen euro." Dat laatste gebeurt volgens de topman in Imola wel en Sticchi Damiani noemt de organisatie aldaar een voorbeeld voor de organisatoren in Monza. "Zij financieren de organisatie van de race al jaren."