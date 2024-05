De FIA maakte kort na afloop van de kwalificatie bekend dat de achtervleugels van de beide Haas F1-auto's niet aan de technische regels voldeden en gelastten daarop een onderzoek. Vastgesteld is dat de DRS-opening van de achtervleugels aan beide zijkanten kanten te groot was. In de regels is vastgelegd dat het gat maar 85 millimeter mag zijn, uit onderzoek van de FIA bleek deze bij de auto's van Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg te groot. Dat hangt voornamelijk samen met de positionering van het bovenste element van de auto's.

Het team werd tijdens het onderzoek gehoord en gaf volgens de FIA "ruiterlijk toe" dat er een fout was gemaakt. De gebruikte vleugel was volgens het team een nieuw ontwerp dat in Monaco voor het eerst werd gebruikt. In het oude ontwerp bevond het grootste gat zich in het midden van de vleugel, maar bij de nieuwe versie was dat grootste gat (en dus het meetpunt) juist aan de zijkanten te vinden. "Het team had zijn monteurs niet getraind om de opening volgens het nieuwe ontwerp in te stellen, waardoor het niet aan de regels voldeed", valt te lezen in de uitspraak van de FIA. "De vleugel voldeed verder wel aan het technisch reglement. Gezien de overtreding van het reglement hebben we auto's 20 en 27 gediskwalificeerd uit het klassement van de kwalificatie."

Dit houdt in dat Magnussen en Hülkenberg zondag de Grand Prix van Monaco vanuit de pitstraat zullen moeten starten. Vooral voor Hülkenberg is dat slecht nieuws. De Duitser had zich op P12 geklasseerd. Magnusen kwam in de kwalificatie niet verder dan P15.