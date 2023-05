Voor een goed begrip moeten we iets verder terug in de tijd, terug naar oktober 2020. In die maand maakt Honda tot ontsteltenis van de eigen Formule 1-tak kenbaar dat het ruim een later jaar einde oefening zal zijn in de koningsklasse. De elektrificatie van straatauto's, waar alle middelen naartoe moeten, wordt als reden gegeven, al hoor je achter de schermen dat de angst voor de coronacrisis ook een rol speelt. Als het economisch daadwerkelijk een zware tijd wordt en de verkoop sterk terugloopt, zijn de enorme investeringen in het F1-project dan nog wel te rechtvaardigen? De top besluit 'nee', tot teleurstelling van alle mensen in Honda-kledij op het circuit.

Hoe komt Honda bij Aston Martin? Waardoor een nieuwe Red Bull-deal niet haalbaar was

Zij doen er vervolgens alles aan om in ieder geval nog voor één project groen licht te krijgen: de sterk doorontwikkelde motor die voor 2022 gepland stond een jaar naar voren brengen. Toestemming komt er en zoals bekend blijkt die krachtbron in 2021 al een belangrijke stap voorwaarts. Als gedurende dat eerste titeljaar van Max Verstappen blijkt dat de economische impact ook minder heftig is dan gevreesd en dat Honda om de hoofdprijzen meedoet, maakt het gedecideerde besluit steeds meer plaats voor twijfel en zelfs spijt. Het is goed terug te zien in de daaropvolgende stappen, waardoor Honda in de praktijk eigenlijk helemaal niet is verdwenen. Of zoals Max Verstappen in Japan aan deze site liet weten: "Voor mijn gevoel is er niets veranderd. Ze zijn nooit echt weggeweest."

Desondanks heeft het besluit van Honda wel gevolgen gekregen, ook richting de aankondiging van afgelopen nacht. Zo zag Red Bull zich genoodzaakt om na het Honda-nieuws door te schakelen en is men begonnen met de Red Bull Powertrains-faciliteit in Milton Keynes. Nadat de initieel bedachte constructie met Porsche spaak liep, is er nog wel even met Honda gesproken, maar bleek dat een gepasseerd station. Red Bull had al zoveel tijd en geld in Powertrains geïnvesteerd dat alles in Japen laten maken weggegooid geld zou zijn. Red Bull wilde de interne verbrandingsmotor graag zelf maken en zou enkel de elektrische componenten kunnen uitbesteden aan Honda. Alhoewel dit sowieso al een riskante onderneming is, past het ook niet bij de filosofie van Honda, dat alles het liefst in eigen beheer heeft in Japan en graag een eigen stempel drukt.

Red Bull is verder gaan kijken met de Ford-deal tot gevolg, Honda heeft de opties eveneens verkend. Zo is er onder meer gesproken met McLaren en Williams, maar is Aston Martin als partner uit de bus gekomen. Het heeft voor beide partijen meerdere redenen, die hieronder uitgebreid aan bod komen. Als de we zaak eerst vanuit Honda bekijken, is vrij duidelijk wat het Japanse merk wil. Allereerst moest het nieuwe motorreglement passen bij de duurzaamheidsdoelstellingen, hetgeen afgelopen nacht in de persconferentie ook steeds als belangrijkste factor is genoemd. Zo kan men PR-technisch de terugkeer in ieder geval weer verkopen in het licht van de eerdere communicatie (het vertrek).

Belangrijk is echter dat Honda sportief ook wensen had: een team dat succes kan bieden of in ieder geval potentie heeft. Het verklaart de voorkeur voor Aston Martin. Niet alleen heeft dat team afgelopen winter een enorme stap gezet, ook zijn er structureel dingen aangepakt. Zo is de technische afdeling met onder meer het aantrekken van Red Bull-kracht Dan Fallows sterk verbeterd en hoopt Aston Martin later dit jaar haar intrede te nemen in de nieuwe fabriek. Dit noemt Lawrence Stroll nu al een 'gamechanger' en alhoewel dat misschien wat voorbarig is, heeft hij wel enig recht van spreken. Zo is de oude faciliteit in Silverstone achterhaald en zitten niet eens alle productie-afdelingen onder één dak. Een betere thuisbasis kan het team dus alleen maar ten goede komen, net als een zeer moderne windtunnel en personele aanwinsten. Tel die dingen bij elkaar op en Honda ziet een team met potentie. Honda ziet eigenlijk een team dat met Red Bull en de fabrieksteams van Mercedes en Ferrari even buiten beschouwing gelaten verreweg de beste optie is.

Hoe Aston Martin met de Honda-deal vooral los wil komen van Mercedes

Als we het nu eens vanuit Aston Martin bekijken, de andere kant van dezelfde medaille dus, gaan er ook meerdere overwegingen schuil achter het nieuws. Zo heeft technisch directeur Fallows laten weten dat dit besluit 'zeer zorgvuldig' moest worden genomen, aangezien de relatie met Mercedes veel verder gaat dan sec motorleveranties. Toto Wolff bezit aandelen, op automotive-vlak is er een nauwe band en F1-technisch is die ook sterk. Zo zei Lewis Hamilton gechargeerd, maar op zich wel terecht dat Aston Martin het bijzonder goed doet terwijl het 'de gehele achterkant' van Mercedes heeft. Feit is dat de versnellingsbak en de achterwielophanging samenhangen met de Mercedes-motor en Aston Martin dus voor meer dan alleen de krachtbron leunt op het merk met de ster.

Dit zal vanaf 2026 anders zijn en heeft vergaande implicaties. Juist hierover heeft Aston Martin naar eigen zeggen goed en veel nagedacht in de afgelopen weken. De keuze voor een andere motorleverancier hangt samen met het grotere plaatje. Zo moet Aston Martin meer dingen zelf maken en zal het op termijn ook niet langer vertrouwen op de windtunnel van Mercedes. De eigen windtunnel zal later te gebruiken zijn dan de nieuwe fabriek, maar Aston Martin hoopt dat het voor de 2025-auto op de eigen windtunnel kan bouwen. Tel daar de deal met Honda bij op en de toekomstvisie krijgt vorm.

Kerngedachte in die toekomstvisie is dat Aston Martin meer op eigen benen wil staan. Richting 2023 is de aansluiting gevonden, maar het is geen geheim dat Stroll op het allerhoogste mikt: op termijn wereldkampioen worden. De overtuiging binnen 'team Silverstone' is dat het schier onmogelijk is als klantenteam van Mercedes en dat men daar los van moet komen. De min of meer fabrieksstatus van Honda zorgt daarvoor en maakt Aston Martin vanaf 2026 niet meer verbonden met een merk dat zelf ook succes nastreeft met een eigen team. "Mercedes is een geweldige partner en dat zullen ze ook nog wel enkele jaren blijven. Maar we moeten duidelijk zijn. Zij willen winnen en wij ook. Op een bepaald moment gaat dat botsen en zijn die twee missies niet meer met elkaar te verenigen", laat Martin Whitmarsh heel duidelijk aan Motorsport.com weten.

"Daarom hebben we dit besluit genomen. Om ons doel te bereiken in de Formule 1 moeten we Mercedes verslaan, maar Mercedes verslaan is enorm lastig als je voor onderdelen, intellectuele eigendommen en faciliteiten afhankelijk bent van Mercedes", vervolgt Whitmarsh. Met onderdelen en de faciliteiten noemt hij precies de elementen die hierboven zijn aangestipt. Concreet betekent de verandering dat Aston Martin richting het nieuwe reglement onder meer de achterwielophanging zelf moet maken en niet langer in de windtunnel van Mercedes te vinden is. De banden met Mercedes worden op F1-vlak simpel gezegd doorgesneden, waardoor de combinatie Aston Martin-Honda een op zichzelf staande entiteit wordt, inderdaad, een fabrieksteam.

Het is volgens Whitmarsh en Stroll nodig om de strijd aan te kunnen gaan met Red Bull, Ferrari en Mercedes, teams die ook allemaal op zichzelf staande entiteiten zijn. Dus ja, veel meer zelf doen dan nu betekent absoluut een risico richting 2026, maar nee, Aston Martin-eigenaar Stroll laat zich daar niet door afschrikken en denkt vooral in kansen. Het verklaart tezamen naadloos waarom beide merken elkaar hebben gevonden. Honda kan op deze manier toch van de partij blijven in de Formule 1 en dat met een relatief competitieve partner, weliswaar minder dan Red Bull nu, maar toch, de potentie is er. Aston Martin zet juist een volgende stap in het traject dat het al voor ogen had en slaat meteen een sterke motorleverancier aan de haak. Afsluitend is de Formule 1-organisatie ook blij doordat er met Mercedes, Ferrari, Alpine, Red Bull Powertrains-Ford, Audi en Honda nu een zeer aansprekend rijtje met motorleveranciers staat voor 2026.

F1-update: Hoe Honda en Aston Martin elkaar vonden en Red Bull niet meer kon