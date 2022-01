Achtergrond: De racecarrière van Mercedes-teambaas Toto Wolff

Torger Christian ‘Toto’ Wolff, van 12 januari 1972, werd geboren en getogen in Wenen. Zijn ouders (een Poolse moeder en Roemeense vader) hadden het niet breed. De situatie werd nog nijpender toen er een hersentumor bij zijn vader werd geconstateerd. Kleine Toto was destijds 8. In die jaren had hij nog weinig op met de racerij, het was vooral een kwestie van overleven.

De liefde voor de racerij ontstond vrij onverwachts, zo legde Wolff uit in gesprek met Sky Sports: “Dat was puur toeval. Ik had met wat vrienden een bezoekje gebracht aan Amsterdam, vraag niet waarom, en op de terugweg reden we langs de Nürburgring. Een van mijn beste vrienden reed vooraan mee in het Duits Formule 3-kampioenschap. Ik raakte gefascineerd door de omgeving, ik hield van auto’s en rijders en ik besloot dat ik een kans wilde wagen. Ik ging op onderzoek uit en besloot met mijn spaargeld en een kleine lening een Seat Ibiza te kopen. Elke maand kon ik net de lening afbetalen en ik ging racen. Ik verkocht mijn straatauto en reed met de raceauto op het circuit en op de openbare weg. Zo begon mijn racecarrière.”

Toto Wolff Foto: Sutton Images

Nachtelijke rit

Aan enthousiasme en inzet geen gebrek, maar Wolff was niet het grootste talent dat Oostenrijk rijk was: “Mijn eerste race was de Seat Ibiza Cup. Dertig deelnemers en ik zei: ‘Ik stap in en ik blaas jullie allemaal weg, zeker weten’. In de eerste kwalificatie eindigde ik als achttiende. Men zei tegen me dat dat overduidelijk kwam doordat de motor 1.000 kilometer gelopen moet hebben voordat hij optimaal presteert, en mijn blok was nog gloednieuw. Dat was in Spielberg, op de huidige Red Bull Ring. Dus ik pakte mijn Seat, reed de hele nacht tot ik aan 1.000 kilometer zat, reed terug en begon aan de volgende kwalificatie. Opnieuw achttiende. Toen realiseerde ik me dat er meer voor nodig was dan ik had verwacht. Daarna deed ik een serieuze racecursus, stapte in de Formule Fords en vanaf dat moment ging het beter.”

In 1992 debuteerde hij in het Oostenrijkse Formule Ford-kampioenschap, en reed in totaal drie seizoenen in Duitsland en Oostenrijk in de opstapklasse. In 1994 zegevierde hij in zijn klasse in de iconische 24 uur van de Nürburgring. Om zijn leven als coureur te kunnen bekostigen, en om nog meer ervaring op te doen, ging hij aan de slag als instructeur op het circuit van Spielberg. Wolff woonde iets verderop, met uitzicht op de unieke baan. “Het was zwaar want ik had geen financiële steun vanuit huis. Ik kreeg van het beste Formule Ford-team uit die tijd het aanbod om als instructeur aan de slag te gaan op het oude circuit van Spielberg. In de buurt was een boerderij, waar ik een euro of twee per dag betaalde voor een bed en een ontbijtje. Het mooie aan mijn rol als instructeur was dat ik niet alleen die kids leerde rijden, maar dat ik ook in de ochtend de shakedown van de wagens kon doen en ’s avonds ermee kon rijden. Daardoor deed ik ontzettend veel ervaring op, die waardevol zou zijn voor mijn eigen races.”

Toto Wolff, Mercedes 190 E DTM Evo Foto: Daimler AG

Einde carrière met dank aan Alex Wurz

Ondanks die ervaring haalde hij de top nooit. Dat was mede te danken aan landgenoot Alexander Wurz: “Ja, hij was ervoor verantwoordelijk dat ik ging overwegen om toch iets anders te gaan doen met mijn leven. Hij weet dat zelf waarschijnlijk niet eens. De oude Österreichring had een hele snelle bocht, de Bosch Kurve, die naar beneden liep. Met een Formule Ford gleed je met vier wielen door die bocht. Hij had die controle, ik niet. Ik miste de ervaring van de karting, de mogelijkheden en de testkilometers vanwege gebrek aan budget. Op dat moment bedacht ik me: ‘Ik ga de top niet halen’.”

De top in de autosport haalde hij uiteindelijk wel, maar dan op de pitmuur in plaats van in de cockpit. In 2009 kocht hij aandelen in het Williams F1 Team, om vier jaar later aan de slag te gaan bij het fabrieksteam van Mercedes. Onder zijn leiding groeide het team uit tot de dominante factor in de sport. Hij reed in de jaren daarna nog af en toe een race, onder meer in het FIA GT-kampioenschap en het Oostenrijkse rallykampioenschap.