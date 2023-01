Het in beeld brengen van een Formule 1-race is een enorme operatie. Er komen 90 camera’s en 147 microfoons aan te pas. Daarnaast moet er voor elke race zo’n 80 kilometer kabel worden getrokken. Voorheen werd alles op het circuit geproduceerd in het F1 Broadcast Centre, waarna de zogenaamde ‘world feed’ naar de zendgemachtigden werd gestuurd, die de beelden van hun eigen commentaar voorzagen om ze vervolgens door te seinen naar de kijkers thuis. Sinds 2020 - eerder dan gepland door de uitbraak van het coronavirus en de daaruit voortvloeiende reisrestricties - worden de beelden van alle camera's eerst verzonden naar het Engelse Biggin Hill, waar de regie wordt gedaan in het Remote Operations Centre van de Formule 1, alvorens de internationale feed de wereld rondgaat.

Dat de productie nu in Engeland plaatsvindt, heeft meerdere grote voordelen. Op de eerste plaats zijn er ter plaatse 36 procent minder mensen nodig voor de tv-productie. Ten tweede heeft men het lijvige F1 Broadcast Centre kunnen vervangen door een Event Technical Centre, die ongeveer de helft kleiner is. Dat laatste betekent dat er 70 ton minder vracht naar elke race hoeft te worden getransporteerd, wat een afname is van 34 procent. Hiermee levert de stap naar remote productie een belangrijke bijdrage aan F1's streven om tegen 2030 klimaatneutraal te opereren. Daarbij scheelt het ook nog eens bakken met tijd dat er niet telkens een enorme regiekamer hoeft te worden opgebouwd. Maar om meer dan 100 videofeeds en ruim 250 audiofeeds van het circuit naar Engeland te sturen, daar komt wel wat bij kijken. De Formule 1 doet hiervoor een beroep op Tata Communications, de officiële broadcast connectivity provider van het kampioenschap.

Tekst loopt door onder de foto

Het logo van F1-partner Tata Communications in de pitstraat van Bahrein Foto: Tata Communications

“Als je thuis naar een Formule 1-race zit te kijken, sta je er helemaal niet bij stil welke reis het beeld heeft afgelegd. Maar de ruwe beelden gaan eerst van bijvoorbeeld het circuit in Austin naar Londen, waar het grootste deel van het productieteam tegenwoordig werkt. Dat is een afstand van 8.000 kilometer, die binnen tweehonderd milliseconden wordt overbrugd. Vervolgens vindt de productie plaats en wordt het beeld naar miljoenen en miljoenen huishoudens over de hele wereld gedistribueerd. En dat hele proces neemt nog niet eens een seconde in beslag”, vertelt Dhaval Ponda, Global Head en General Manager Media & Entertainment Business bij Tata Communications, trots aan Motorsport.com.

Om de productie van 4K-televisiebeeld op afstand mogelijk te maken, moest er technologisch eerst wel een en ander worden opgetuigd. “Toen we voor het eerst keken naar de mogelijkheid om de productie op een centrale plek te doen, kwamen we een aantal uitdagingen tegen”, zegt Ponda. “Produceren op afstand was op zich niets nieuws. Maar het scheelt nogal of het enkele tientallen kilometers verderop in dezelfde stad gebeurt of op een compleet andere continent. Om te kunnen ondersteunen wat de Formule 1 voor ogen had, moesten we er eerst voor zorgen dat de onderliggende technologie er klaar voor ons. We moesten een oplossing vinden die specifiek gericht is op video en extreem ‘agile’ is.“

“We zijn gekomen met een 100 gigabit per seconde ‘media backbone’ die we wereldwijd hebben uitgerold“, aldus Ponda over de gevonden oplossing. “Daarnaast hebben we fors geïnvesteerd in onze cloud-edge infrastructuur om grote hoeveelheden video te kunnen verwerken. Tot slot hebben we over een periode van twee jaar tientallen ‘proof of concepts’ gedaan om milliseconden te winnen voor het productieteam, zodat ze in Londen content kunnen produceren die niet even goed is als wanneer ze vanaf het circuit werken, maar zelfs nog beter is. Nadat alle ideeën grondig waren getest, hadden we er veel vertrouwen in dat we een manier gevonden hadden om het produceren op afstand op een stabiele en betrouwbare manier door te kunnen voeren. En dat de oplossing die we hadden gevonden ook schaalbaar is, zodat het de komende vier tot vijf jaar mee kan groeien met de groeiende behoefte aan video.”

Tata Communications moest vooraf ook zeker weten dat remote productie bij de Formule 1-races in bijvoorbeeld Azerbeidzjan en het Midden-Oosten net zo betrouwbaar kon worden uitgevoerd als bij de Grands Prix in Europa. “We moesten er zeker van te zijn dat de aanwezige technologische infrastructuur overal van hetzelfde hoge niveau is. Dat nam wat tijd in beslag, want het niveau kan van land tot land en van circuit tot circuit verschillen”, aldus Ponda. “We hebben ook gekeken naar hoe de verbinding tussen elk circuit en de productiehub in Londen precies loopt. De route die wordt afgelegd over continenten en door oceanen hebben we voor elke race volledig in kaart gebracht. Daar zijn we behoorlijk obsessief bij te werk gegaan, maar het laatste wat je wil is dat een of andere engineer in een of ander datacentrum in Zuid-Italië, Egypte of Zuid-Amerika besluit om zonder aankondiging vooraf onderhoud uit te voeren tijdens een Grand Prix-weekend.”

Om alles gedurende het Formule 1-seizoen in goede banen te leiden lopen er bij elke race twee tot vijf broadcast engineers rond. Daarnaast zijn er op de achtergrond teams van engineers en specialisten aan het werk om ervoor te zorgen dat alles op tijd klaar is voor een Grand Prix. Ook is er een team dat monitort of er gedurende een evenement geen werkzaamheden plaatsvinden aan onderzeese kabels en andere infrastructuur waar op dat moment gebruik van wordt gemaakt. Ponda: “Twee weken voor een race treedt er bij ons een ‘no change rule’ in werking. Vanaf dat moment gaan we intensief testen. We kijken dan hoeveel de systemen aankunnen voordat ze het begeven. Ook gaan we verschillende scenario's bij langs, zoals wat er gebeurt als opeens bepaalde hardware uitvalt.” En de Formule 1 is niet het enige evenement dat zonder enige hapering naar de huiskamers moet worden gebracht. Tata Communications werkt namelijk ook samen met het World Rally Championship, de MotoGP en de DP World Tour (golf).

Tekst loopt door onder de foto

Het logo van F1-partner Tata Communications in Canada. Foto: Tata Communications

De toekomst is 8K

Tata Communications blijft ondertussen zoeken naar manieren om het beeld op een nog snellere en stabielere manier bij de fans te brengen. “Waar we op dit moment naar aan het kijken zijn, is het inzetten van private LTE-netwerken en 5G-technologie om enkele lokale uitdagingen te overwinnen”, aldus Ponda. “We zijn aan het onderzoeken of we hiermee een hogere mate van consistentie kunnen bereiken. Als dat het geval is, kunnen we kijken hoe we dat weer verder kunnen uitbouwen. Zo zijn we, ondanks dat we al even bezig zijn, continu nieuwe dingen aan het leren.”

Tata Communications verwacht dat het aantal videofeeds alleen nog maar verder toeneemt. “Mensen consumeren steeds meer content op meerdere digitale platforms. Binnen hetzelfde huishouden is het nu al vaak zo dat iemand de race op de tv in de huiskamer kijkt en een ander iemand de wedstrijd volgt op een iPad of een mobiele telefoon. Maar het kan ook één en dezelfde persoon zijn die de race op twee schermen volgt én tegelijkertijd social media in de gaten houdt. Aanvankelijk werd dat als leuk extraatje gezien. Maar het is snel iets geworden wat mensen standaard verwachten. De gemiddelde consument gaat ervan uit dat ze iets op verschillende manieren kunnen kijken.” En daar speelt de Formule 1 op in door unieke content te produceren voor haar eigen digitale kanalen, zo biedt F1 TV naast livestreams en samenvattingen tegenwoordig ook een eigen voor- en nabeschouwing en programma's als Tech Talk, Radio Rewind en Jolyon Palmer's Analysis. ”Dat alles leidt ertoe dat er steeds meer videofeeds van het circuit bij komen, waarvan sommigen alleen naar specifieke digitale platforms moeten worden doorgezet. En voor een soepele kijkervaring moeten al die feeds gelijk lopen. Daar zijn we constant naar aan het kijken, aangezien de volumes toenemen en men verwacht dat alles zonder problemen blijft werken.”

Een andere ontwikkeling waar Tata Communications naar kijkt, is de komst van 8K-televisie. Ponda: “De uitdaging waar wij voor staan is dat mensen straks van een 4K- naar een 8K-tv overstappen, maar hun internetsnelheid niet per se omhoog gaat. We moeten kijken naar de meest begrenzende factor en dan een zo hoog mogelijke kwaliteit zien te realiseren in alle landen. Daar zijn onze video-engineers mee bezig. We hebben organisaties eerder geholpen met de overgang van standard definition naar high definition, wat een enorme sprong was, en van high definition naar 4K, waarmee de beeldkwaliteit opnieuw substantieel werd verbeterd. En we zijn nu met organisaties aan het kijken naar hoe een 8K-videofeed eruit zou zien en de uitdagingen die daarbij komen kijken. Met de hoeveelheid details die je dan krijgt voorgeschoteld, wordt naar sport kijken echt een sublieme ervaring. 8K is zoveel rijker aan details dat het de investering dubbel en dwars waard zal zijn.”

Zo is de broadcast-industrie voortdurend in beweging. Ponda: “De ontwikkelingen volgen elkaar veel sneller op dan we ooit hadden voorzien. Maar het mooie is dat elke stap zorgt voor een betere ervaring voor kijkers over de hele wereld. En als we steeds kleine verbeteringen weten door te voeren zonder dat men thuis in de gaten heeft hoeveel werk er achter de schermen in zit omdat het allemaal zo vloeiend verloopt, dan hebben we met zijn allen ons doel bereikt.”