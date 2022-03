Achtergrond: Dit doet een F1-team op de dag van een Grand Prix

Ongeacht hoe laat een Formule 1 Grand Prix van start gaat, de teams zijn voor die tijd al vele uren bezig met de voorbereidingen. Een dik en zeer gedetailleerd handboek moet gevolgd worden om de F1-auto’s zonder problemen van start te laten gaan. Timing en precisie zijn de sleutelwoorden in de aanloop naar de race.

F1-trucks in de lege paddock Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

De ochtend voor de race: voorbereidingen

Als een van de eerste dingen in de ochtend vindt een van de belangrijkste overleggen plaats: de strategy meeting. De hoofdstrateeg van de renstal heeft zich na de kwalificatie maar op één ding gericht: het vinden van de optimale strategie. Daarbij wordt hij geholpen door een groot team in de fabriek. Alle mogelijke racescenario’s worden uitgedacht. Hierbij wordt gekeken naar historische data (zoals de kans op een safety car, lengte van de pitstraat, positie van het team in de pitlane et cetera), gegevens uit de trainingen, startpositie en weersverwachtingen. Dit wordt allemaal doorgesproken met de voornaamste teamleden en hoofdengineers.

De coureurs doen het rustiger aan en melden zich niet zo vroeg op het circuit. De dag wordt na een goed ontbijt begonnen met een lichte warming-up en mogelijk een massage. Daarna wordt koers gezet richting circuit. Het is een lange zit tot de race van start gaat en de coureurs moeten hun energie niet verspillen. Daarom staan er geen PR- of persactiviteiten op het programma op de ochtend voor de race. Sommige coureurs kijken graag naar de Formule 2-hoofdrace of een andere belangrijke formulewedstrijd in het voorprogramma, om de beste lijnen en raceomstandigheden te beoordelen. Anderen blijven liever wat langer in het hotel om te ontspannen.

Coureurs nuttigen over het algemeen hun laatste maaltijd uiterlijk tweeënhalf uur voor de start van de race. Daarna drinken ze alleen nog maar water en drankjes met elektrolyten om fit en scherp te blijven.

90 minuten voor de start van de race: briefings

Zo’n anderhalf uur voor de start van de race verzamelt het team zich in de pitbox om het raceplan te bespreken. Hier komen diverse onderwerpen aan bod zoals onder meer de strategie voor de start, verschillende pitstopscenario’s en een gedetailleerd weerbericht.

60 minuten voor de start van de race: warming-up

Vanaf dit moment gaat de focus van de coureur volledig op de race. Elke rijder heeft een andere, eigen routine. In alle gevallen worden er samen met de fysio-oefeningen gedaan om de oog-handcoördinatie op scherp te zetten. Verder worden er reactieoefeningen gedaan, evenals stretchen en actieve warming-up zoals touwtjespringen, boxen, push-ups en reactiespelletjes voor de handen, voeten of vingers.

Het team brengt de auto in gereedheid en ruimt de pitbox op voor de race. Ook worden de eerste spullen alvast naar de startgrid gebracht.

F1-generator op de grid Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

40 minuten voor de start van de race: pitstraat gaat open

Veertig minuten voor de start gaat het licht aan het einde van de pitstraat op groen en kunnen de coureurs beginnen aan hun installatieronde. Dit stamt nog uit het verleden, toen de teams tussen de kwalificatie en de race de auto volledig uit elkaar haalden en weer opbouwden. In die jaren werden deze installatieronden gebruikt om te controleren of alles naar behoren werkte. Vandaag de dag mag er na de kwalificatie niet meer gesleuteld worden aan de bolides en staan deze in parc fermé. De installatieronde is vooral bedoeld om de rijder te laten wennen aan de baanomstandigheden en een proefstart te maken.

De meeste coureurs rijden een rondje, keren terug in de pits en rijden dan richting startgrid. Daar staat het team (maximaal 42 personen per auto) de rijder al op te wachten. Achteraan de grid zet de coureur de auto stil en schakelt hij de motor uit, waarna de monteurs hem naar de juiste startpositie duwen. Dit om aanrijdingen op de bomvolle startopstelling te voorkomen.

Eenmaal op de juiste plek op de startopstelling aangekomen, stapt de rijder uit en zoekt hij de rust op. Een paraplu helpt tegen de zon, in warmere oorden krijgt de coureur van zijn fysio een ijshanddoek om de nek gelegd. Ook op de grid heeft eenieder zijn eigen patronen. De een mijdt interviews en sluit zich volledig af, de ander vindt het niet erg om wat praatjes te maken.

Naarmate de start dichterbij komt, zoeken de coureurs afzondering. Vaak met een koptelefoon op met de favoriete muziek om in de juiste stemming te komen. Terwijl de coureur naar muziek luistert, voert de rest van het team een radiocheck uit. Er is een hoofdkanaal waar iedereen naar luistert, met daarnaast verschillende groepskanalen en individuele lijntjes tussen de hoofdrolspelers op de pitmuur en in de pitbox. Slechts een enkeling heeft rechtstreeks contact met de coureur: diens engineer, de teambaas en de teammanager. De berichten op het hoofdkanaal hebben voornamelijk betrekking op weersomstandigheden zoals windsterkte en -richting, mogelijke veranderingen van strategie, instructies over bandentemperatuur en last minute problemen.

Op de grid heeft ieder teamlid een eigen vastomlijnde taak. Elke wagen heeft een #1 monteur en een senior race engineer. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de organisatie van de overige teamleden die aan de wagen werken. De crew plaatst de koeling, de bandenwarmers en verbinden de auto aan de laptop om de laatste data uit te lezen. De engineer controleert onder meer of de knoppen op het stuurwiel correct zijn ingesteld en of de vleugels de juiste afstelling hebben. Andere engineers bereiden de startprocedure voor.

Ondertussen is de pitbox zo goed als leeg, met enkel stoelen waar de monteurs de start van de race kunnen kijken.

De traditionele plichtplegingen voor de start van de race Foto: Charles Coates / Motorsport Images

30 minuten voor de start van de race: pitstraat gesloten

Alle wagens moeten uiterlijk dertig minuten voor de start van de formatieronde de pits verlaten hebben. Wie niet tijdig vertrokken is, moet vanuit de pitstraat starten.

De coureurs die op de grid staan, keren rond deze tijd vaak nog even terug naar de pitbox voor een sanitaire stop of een moment van rust en kalmte. De tv-crews weten dit en vangen de rijders vaak op voor een paar snelle vragen. Daarna is het tijd voor de formele handelingen op de grid, zoals het volkslied.

Vanaf dit moment gaat een reeks geluidssignalen klinken om de tijd tot de start aan te duiden: tien minuten, vijf minuten, drie minuten, een minuut en vijftien seconden voor de start van de formatieronde.

10 minuten voor de start van de race: grid wordt leeggemaakt

De drukte op de grid neemt tien minuten voor het startsein plotseling af. De vips, journalisten en niet-technische teamleden moeten de grid verlaten. Enkel de coureurs, een handvol teamleden, wat FOM-cameramensen en de FIA-officials blijven over.

Op dat moment zitten de coureurs al in hun wagen na hun laatste pre-race rituelen te hebben uitgevoerd. Sebastian Vettel stapt bijvoorbeeld altijd vanaf de linkerkant in. De engineers voeren de laatste systeemchecks uit en de coureur bekijkt of zijn spiegels correct staan afgesteld.

Monteurs treffen de laatste voorbereidingen op de grid voor de start Foto: Andy Hone / Motorsport Images

De laatste 5 minuten voor de start: aftellen

Met nog vijf minuten te gaan, springen de rode startlichten aan. Op dat moment moeten de wielen zijn gemonteerd en de bandenwarmers zijn losgekoppeld van de stroomvoorziening (maar mogen nog wel om de banden blijven zitten). Als deze handelingen niet tijdig verricht zijn, krijgt het team een straf.

Niet-essentieel teampersoneel moet de grid verlaten. Met nog drie minuten te gaan mogen er niet meer dan zestien personen per auto op de startopstelling aanwezig zijn. Bij het signaal dat er nog een minuut tot de start te gaan is, worden de motoren gestart, de bandenwarmers verwijderd en worden de auto’s van de krik gehaald en op het asfalt gezet. Alle teamleden moeten de grid verlaten en al het materieel meenemen.

De coureurs blijven over op de verder lege grid. Zij wachten tot het startlicht op groen springt voor de start van de formatieronde. In de pitbox nemen de teamleden hun vaste plek in. De monteurs op een stoel in de pitbox, paraat voor eventuele incidenten in de openingsronde. De overige teamleden turen naar monitoren, laptops en schermen waarop allerlei grafieken en gegevens te zien zijn.

De formatieronde

Deze ronde is van groot belang. De coureurs kunnen nog een laatste proefstart maken en de juiste set-up voor de start bepalen. Het veld rijdt op lagere snelheid rond, waarbij niet ingehaald mag worden. Vaak slingeren de coureurs over de baan om de banden op de juiste temperatuur te brengen. Op de grid wordt vaak nog een aantal keer flink geremd en geaccelereerd. Ook dit is bedoeld om de remmen en banden op temperatuur te krijgen.

De start van de Grand Prix van Bahrein 2021 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

De start van een Formule 1-race

Wanneer alle auto’s op de juiste plek staan, zijn ze ‘ingelogd’. De starter van dienst krijgt een signaal door en zet de startprocedure in werking. De vijf rode lichten gaan op rood en springen een voor een aan, met een tussenpoos van een seconde. Het interval voor het laatste startlicht wordt automatisch en willekeurig bepaald door een computersysteem, zodat de coureurs van tevoren niet weten hoe lang het duurt voordat de race van start gaat.

Zodra de lichten gedoofd zijn, gaat het veld los voor een nieuwe race.