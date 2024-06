Achter de schermen in F1: Verstappen maakt het verschil, hilariteit met Hamilton

Na het korte uitstapje in Noord-Amerika is Barcelona de plek waar de Formule 1 terugkeert naar Europa. Het contrast is zeker qua media groot. Waar Montreal een relatief dure race is om te bezoeken en de perszaal mede daardoor half leeg was - en de Nederlandse mediasessie met Verstappen slechts drie aanwezigen kende - is het in Barcelona het tegenovergestelde. De Grand Prix van Spanje is makkelijk te bezoeken en journalistiek interessant omdat de teams er traditiegetrouw updates introduceren.

Barcelona verbetert, maar te laat om de race te redden?

Toch laat de organisatie er vaak te wensen over. Mediacatering ontbrak lange tijd volledig en enkele jaren geleden bleek er tijdens een hittegolf geen drinkwater voor fans. Een hardnekkiger pijnpunt is dat het verkeer er steevast uitdraaide op chaos. Het stokte op de toegangswegen en de organisatie heeft lange tijd geen noodzaak gezien om het evenement te verbeteren. Barcelona is immers één van de traditionele races op de kalender, dus ach, het loopt toch wel los? Zelfs toen de geruchtenmolen over Madrid op gang kwam, is dat in Catalonië nog lange tijd gezien als bluf vanuit F1. Met de aankondiging dat de Spaanse Grand Prix vanaf 2026 daadwerkelijk verkast naar Madrid, is dat laatste natuurlijk niet het geval.

Het is anno 2024 een wake-up call voor de organisatie in Barcelona geweest. Bij aankomst op het circuit blijken er ineens nieuwe gebouwen uit de grond gestampt - vooral de vip-lounge over het circuit heen bij bocht 10 valt op - en is er met fanevenementen in de stad ook meer aan de bezoekers gedacht. Leuk en aardig vinden ze bij Formula One Management, maar belangrijker is dat de verkeerschaos wordt verholpen. Ook dat blijkt anno 2024 echter gelukt. Natuurlijk, een beetje Spaanse chaos blijft altijd, maar met een nieuw verkeersplan is de doorstroming nog nooit zo goed geweest als nu. Het onderstreept dat Barcelona heeft geluisterd naar de Formule 1, al is de vraag of alle verbeteringen niet te laat komen.

Voor 2026 heeft zowel Madrid als Barcelona een geldig contract, maar daarna is de F1-toekomst van de Catalaanse stad ongewis. Het is jammer omdat Barcelona een plek met traditie op de huidige Formule 1-kalender is. Vanuit Nederlands oogpunt heeft Max Verstappen er natuurlijk zijn eerste overwinning geboekt, al is belangrijker dat Barcelona een 'echt circuit' is. Het is onder fans geliefder dan moderne stratencircuits, waarbij de lay-out van Madrid wederom als een gedrocht oogt. Het behouden van iconische circuits zou in dat opzicht beter zijn, des te meer omdat de Spaanse Grand Prix van 2024 heeft aangetoond dat inhalen best kan nu de laatste chicane is verdwenen. Het roept toch de vraag op 'wat als Barcelona deze veranderingen eerder had doorgevoerd, had ons dan een nieuw stratencircuit op de kalender bespaard kunnen blijven?'

Barcelona is ook interessant doordat het een goed testcircuit is. De baan is ondanks het verwijderen van de laatste chicane (waardoor een langzame bocht ontbreekt) nog altijd vrij representatief en maakt iedereen in de paddock wijzer over die ene kwestie: hoe zijn de kaarten vooraan nou echt geschud? Red Bull heeft in de races voor Barcelona ietwat geworsteld, maar kan het op een circuit waar snelle bochten en bandenslijtage doorslaggevend zijn gewoon weer business as usual zijn? Ondanks dat de Red Bull-mensen het niet met zoveel woorden zeggen, verwachten ze dat tijdens de mediadag nog wel.

Die dag draait overigens ook om iets anders intrigerends: een geheime F1-test van Verstappen eerder in de week. Het is gebeurd op het circuit van Imola en wel in de 2022-auto van Red Bull Racing. Als ik hoofdengineer Paul Monaghan in de paddock vraag wat de achtergrond van deze geheime test is, laat hij weten dat Red Bull Verstappen vooral 'een extra referentiepunt' wilde geven. Het moet helpen om de sterke en zwakke punten van de huidige auto beter te kunnen beoordelen door die te vergelijken met de situatie van twee jaar geleden. Als ik Helmut Marko niet veel later zoals gebruikelijk ook even aanschiet, voegt hij toe dat de test eveneens is gericht op Red Bulls ongemakken over de hobbels en de kerbstones. Het team hoopt een duidelijke ontwikkelingsrichting te vinden en daar later in het jaar vruchten van te plukken.

Waar dat vooral op de stratencircuits moet helpen, blijkt het in Barcelona op een normaal circuit ook al vele malen spannender dan dat Red Bull eigenlijk lief is. Sterker nog: als Norris met een miniem verschil pole-position pakt, spreekt Verstappen zich meteen in niet mis te verstane bewoordingen uit. Het levert in Nederland koppen op met woorden als 'slaat alarm' en 'luidt de noodklok'. Alhoewel dat natuurlijk te dik is aangezet, bevat het wel een kern van waarheid. Zo neemt Verstappen eerst in de persconferentie plaats en laat hij weten dat Red Bull 'meer en sneller updates' nodig heeft als het gelijke tred wil houden met McLaren. Nadat hij alle TV-ploegen heeft afgewerkt, volgt in het welbekende vierkantje de Nederlandse mediasessie met de schrijvende pers.

Waar Verstappen in Montreal hamerde op de uitvoering en minder fouten maken, is zijn boodschap nu anders: Red Bull komt al enkele weken pure snelheid tekort en Verstappen moet dat voor zijn gevoel eigenhandig compenseren. "Dat is ook prima en daar word ik voor betaald, maar uiteindelijk moeten we wel meer performance vinden om kampioen te worden. Als ik iedere keer op 101% moet rijden, dan gaat het natuurlijk een keer fout." De Limburger voegt toe dat alle updates die Red Bull vanaf nu op de auto zet raak moeten zijn. Het leidt tijdens het perspraatje tot de opmerking dat Verstappen bezorgd klinkt, bezorgder dan in het voorbije anderhalf jaar, waarover hij zelf zegt: "Maar vorig jaar was er natuurlijk ook niet zoveel aan de hand. Nu is het zaak om stappen te zetten, om te kunnen blijven winnen."

McLaren-hospitality vat vlam, op sportief vlak de beste auto?

Blijven winnen doet Verstappen een dag later alsnog, al valt deze zege meer op zijn conto te schrijven dan op dat van Red Bull. De race levert exact op wat velen in het mediacentrum graag willen zien: een directe vergelijking op basis van race pace tussen Red Bull en McLaren. Het uiteindelijke beeld laat zien dat McLaren met name richting het einde van de stints sneller is, al weet Verstappen de overwinning alsnog uit het vuur te slepen. Vuur was er eerder in het weekend overigens letterlijk toen er brand ontstond in de McLaren-hospitality. Op het moment dat ik naar buiten liep om de derde training langs de baan te volgen, reden er ambulances en meerdere brandweerauto's door de paddock. Een zeer ongewoon beeld, al is het belangrijkste dat het teamlid dat ter controle naar het ziekenhuis is gebracht in orde blijkt.

Vervelender is het in logistiek opzicht omdat de brand aan het begin van een zogenaamde triple header komt, met drie Grands Prix in evenveel weken. Voor Oostenrijk denkt McLaren een onderkomen te moeten huren, terwijl het in Spanje behelpen blijkt. Zo worden de vips bij andere teams ondergebracht en moeten de coureurs verkassen naar de trailers waar normaal gesproken de engineers en CEO Zak Brown bivakkeren. "Ik kreeg de kamer van Zak, dus die was niet zo blij!", grapt Norris. "Bovendien draai ik voor een kwalificatie normaal altijd hele harde muziek en nu kon dat niet doordat Oscar ook in de buurt was..."

Sportief hindert het McLaren niet of nauwelijks, aangezien het team uit Woking de zaken erg goed voor elkaar heeft. Het roept zondag in de persconferentie zelfs de vraag op of McLaren momenteel over de snelste auto van het veld beschikt. Waar Verstappen zijn antwoord vooral op Red Bull betrekt en zegt dat zijn werkgever snelheid mist, haakt Norris in: "Ik kan die vraag aan Max wel beantwoorden! We hadden vandaag duidelijk de snelste auto en ik had deze race moeten winnen." Het gebeurde volgens de Brit niet door de start, waar hij Verstappen langszij zag komen, ondanks dat hij de Nederlander zoveel afkneep dat die even door het gras moest. "Ik weet nu in ieder geval wat ik Lando op zijn verjaardag geef! Dat worden ofwel hele grote spiegels of een bril."

Van botsing in de paddock tot hilariteit met Hamilton op de bank

Het is niet het enige moment van hilariteit in de persconferentie na afloop van de race. Zondag moeten coureurs na de plichtplegingen op het podium eerst naar het vierkantje voor de TV-ploegen. Als de top-drie daar klaar is, komen de rijders naar de persconferentie voor ons, de schrijvende media. Norris zit de laatste tijd tot hilariteit van Verstappen en Hamilton nogal op de praatstoel ("hij blijft maar praten hè!"), waardoor het in de persconferentiezaal wachten is op de McLaren-coureur. Lewis Hamilton is er aanmerkelijk eerder en krijgt de lachers op zijn hand door languit op de bank te gaan liggen, de bank waar de top-drie op zit tijdens het perspraatje. "Zo, het voelt goed om hier terug te zijn", grijnst hij om vervolgens 'Could you be loved' van Bob Marley op te zetten. "Nu is het helemaal compleet!"

Als Verstappen niet veel later arriveert, kijkt hij eens naar de zevenvoudig wereldkampioen, om vervolgens te grappen: "Lewis wordt toch echt ouder hè, hij moet zelfs even liggen na een race als dit!" Twee dagen eerder lag ondergetekende overigens bijna tegen de vlakte toen Hamilton - bij het wachten van enkele verslaggevers op Marko - per ongeluk een botsing veroorzaakte. "Dit is wel een goed verhaal en moet je zeker opschrijven in je blog. Ik zeg: minimaal vijf seconden tijdstraf voor Hamilton voor causing a collision en forcing another driver off the track!", grapt een collega meteen.

In werkelijkheid is die tijdstraf achterwege gebleven en heeft de Grand Prix van Spanje twee dingen aangetoond: de Formule 1 is nu daadwerkelijk zo spannend als dat we hopen en Verstappen weet op de beslissende momenten zelf het verschil te maken. Norris vat het als volgt samen: "Max maakt bijna geen fouten en als je dan zelf een foutje maakt, wordt het meteen afgestraft..." Als we het circuit enkele uren later verlaten, blijkt de serene rust van Hamilton in schril contrast te staan met de nacht die volgt. "Ik heb een hotel naast het stadion van Espanyol geboekt en schijnbaar hebben ze net een belangrijke wedstrijd gewonnen. Daar gaat mijn rust...", appt een collega. In realiteit blijkt het midzomernachtfeest in Barcelona, met vuurwerk tot in de ochtend tot gevolg. Het komt de nachtrust inderdaad niet ten goede, maar is wel passend: F1 2024 is in deze fase van het seizoen vuurwerk op én naast de baan.