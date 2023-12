‘En bedankt maar weer hè,’ zegt een Britse collega in het mediacentrum in Abu Dhabi met een glimlach nadat Max Verstappen op dominante wijze de laatste race van het jaar heeft gewonnen. Het is een terugkerende grap tijdens het Formule 1-seizoen van 2023. Elke keer als Verstappen met overmacht wint, worden wij als Nederlandse journalisten verantwoordelijk gehouden voor wat anderen als een saaie race hebben ervaren. Alsof wij er iets aan kunnen doen dat Verstappen en Red Bull de zaken zo goed voor elkaar hebben!

Toegegeven, heel spannend zijn de meeste races misschien niet als het gaat om de vraag wie er zal winnen, maar voor wat Verstappen in 2023 presteert kun je alleen maar ontzag hebben. Wat hij deze jaargang laat zien is namelijk ongekend. Niet eerder in de geschiedenis van de koningsklasse van de autosport was een coureur zo oppermachtig als hij. Van de tweeëntwintig Grands Prix die verreden worden schrijft hij er maar liefst negentien op zijn naam, een ruime verbetering van zijn eigen record uit 2022, toen hij vijftien races won. Hiermee is ook een eenenzeventig jaar oud record aan diggelen. Alberto Ascari zegevierde in 1952 in vijfenzeventig procent van de races door er zes van de acht te winnen. Verstappen komt in 2023 uit op 86,36 procent.

Maar er sneuvelen nog meer records. Zo wint Verstappen maar liefst tien races op rij (één meer dan Sebastian Vettel in 2013), scoort hij 92,7 procent van het aantal punten dat maximaal behaald kan worden (een flinke verbetering ten opzichte van de 84,7 procent van Michael Schumacher uit 2002), staat hij eenentwintig keer op het podium door alleen in Singapore buiten de top drie te eindigen, behaalt hij de meeste WK-punten ooit met een totaal van 575, en rijdt hij de meeste ronden aan de leiding van een seizoen, namelijk 1003. Voor een dergelijk seizoen kun je natuurlijk alleen maar je petje afnemen. En dat doen onze Engelse collega’s ook zeker.

Ondanks de dominantie van Verstappen zullen we het woord ‘saai’ zelf niet snel in de mond nemen als we terugkijken op het seizoen 2023. Er is namelijk weer het nodige gebeurd. Wat te denken van het sterke optreden van Fernando Alonso bij Aston Martin, met name aan het begin van het jaar, de enorme vooruitgang die McLaren gedurende het seizoen boekte, de terugkeer van de Formule 1 naar Las Vegas, de sensationele entree van Oscar Piastri en het voortijdig geëindigde F1-avontuur van Nyck de Vries bij AlphaTauri. Ook het nieuwe motorreglement voor 2026, de mogelijke komst van een elfde team op de Formule 1-grid en de toekomst van Max Verstappen zijn onderwerpen die voor flink wat discussie hebben gezorgd. Nee, we hoefden ons zeker niet te vervelen in 2023.

Bijzondere belevenissen

Persoonlijk hebben wij dit jaar ook weer genoeg beleefd tijdens onze werkzaamheden voor Motorsport.com. We behoorden tot de weinige journalisten die een bezoek mochten brengen aan Red Bull Powertrains, waar Red Bull aan een eigen motor werkt voor 2026, en waren te gast bij het Ayrton Senna Institute in São Paulo, waar we met familie van de legendarische Braziliaanse coureur konden spreken. Ronald stond dermate vaak op een plek waar een crash plaatsvond dat zijn foto’s van de onderkant van auto’s een running gag in het mediacentrum zijn geworden, net als de wekelijkse gesprekjes met Helmut Marko, die is uitgegroeid tot een vriend van de show. Maar als je de hele wereld rondreist, gaat er ook weleens wat mis. Zo was Erwin al in Bologna toen het bericht kwam dat de Grand Prix van Emilia-Romagna was afgelast, arriveerde hij door een gemiste aansluiting een dag later dan gepland in Qatar, en keerde het vliegtuig waarmee Ronald naar Japan vloog zelfs om omdat Azerbeidzjan raketten begon af te vuren op de Armeense enclave Nagorno-Karabach.

In F1 2023 - Met afstand de beste kijken we terug op de races die dit jaar verreden zijn maar komen ook alle achtergronden uit de paddock aan bod. Zo leggen we uit hoe Ferrari en Mercedes de plank technisch hebben misgelagen aan het begin van het seizoen, beantwoorden we de vraag of Red Bull met de RB19 nog sneller had gekund en bespreken we de rol van Honda in het huidige succesverhaal van Verstappen. Verder stellen we rookie of the year Piastri voor middels een uitgebreid portret, lichten we de veranderde werkwijze van Red Bull Racing toe en sluiten we af met een beschouwing van onder meer Christian Horner en Helmut Marko over het gedenkwaardige kampioensjaar van Verstappen.

Erwin Jaeggi en Ronald Vording

