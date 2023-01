Het Formule 1-team van Haas is dinsdag de eerste renstal die een glimp laat zien van de auto voor 2023 door de kleuren op de nieuwe VF-23 te tonen. Met deze wagen mikt Haas op een stabieler seizoen dan vorig jaar. Al tijdens de wintertests was het er hommeles. Door de Russische inval in Oekraïne brak de renstal de banden met Nikita Mazepin en titelsponsor Uralkali. 2022 ging vervolgens op en neer. Soms werden er punten gescoord, terwijl in andere Grands Prix de vorm er niet was. Het eindresultaat was een achtste plek in het constructeurskampioenschap, met als hoogtepunt de pole-position van Kevin Magnussen in Brazilië.

Teambaas Guenther Steiner zat met Motorsport.com en besprak de wisselende vorm. "In principe is een stabieler seizoen fijner, maar zolang er hoogtepunten zijn vind ik het goed", trapt de Italiaan af. "Ik moet zeggen dat de wisselende vorm ontzettend veel energie heeft gekost. Bij een hoogtepunt vlieg je, terwijl in een mindere periode alle zeilen bijgezet moeten worden om daarvan te herstellen. Dat bij elkaar maakt het allemaal zo lastig. Toch heb ik liever een achtbaan dan alleen maar dieptepunten die we in 2021 veel hadden."

Want Haas kende een zwaar teleurstellend F1-seizoen 2021. Met Mazepin en Mick Schumacher koos de Amerikaanse formatie voor twee debutanten en dus geen ervaring. Daarnaast besloot de renstal de VF-21 niet te ontwikkelen, maar in plaats daarvan de focus op de nieuwe technische reglementen van 2022 te leggen. Met een gebrek aan ervaring van de Rus en de Duitser kon het team niet echt grote stappen maken. Komend jaar pakt Haas het helemaal anders aan. Nico Hülkenberg volgt Schumacher op, terwijl Magnussen aanblijft. Hierdoor verschijnt de formatie in 2023 juist met veel ervaring aan de start. Steiner hoopt dat de komst van Hülkenberg voor meer hoogtepunten gaat zorgen.

"We weten dat we het kunnen, maar het moet allemaal wat consistenter", vervolgt de Haas-teambaas. "Daar werken we aan en dat is een van de redenen dat we een ervaren coureur hebben gehaald. Het gaat er niet om dat slechts een ding beter wordt, het gaat om een hoop kleine zaken. Als team is het nodig dat we processen verbeteren en de juiste mensen op de juiste plek zetten, zodat ze dingen voor elkaar krijgen. Het zijn allemaal kleine uitdagingen. Je ziet het ook: als alles klopt, dan sta je er... maar als iets niet helemaal goed zit, dan is het gedaan. We zijn aan het bouwen."