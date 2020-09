Acht coureurs naar stewards voor hachelijk moment in slotfase VT3

Lewis Hamilton stormde met nog een paar minuten op de klok op hoge snelheid op de laatste bocht van het circuit af, toen hij ineens een flinke uitwijkende manoeuvre moest maken omdat voor hem een kluwen van auto's langzaam over het circuit ging. De regerend wereldkampioen, die op zijn weg terug was naar de pits, vloog tussen verschillende wagens door van de linker- naar de rechterkant van de baan om daar met twee wielen over het gras te gaan.

Als eerste kwam er een melding dat Nicholas Latifi, Romain Grosjean, Sergio Perez en Lewis Hamilton bij de stewards moeten komen voor het incident. Vervolgens kwam het bericht dat ook Pierre Gasly, Lance Stroll, Alexander Albon en Carlos Sainz zich bij de wedstrijdleiding moeten melden. De zeven rijders die op een slakkengang op de Parabolica afstevenden, terwijl zij zich aan het voorbereiden waren op hun laatste vliegende ronde, riskeren een straf voor onnodig langzaam rijden.

Mercedes-coureur Valtteri Bottas was de snelste man in de laatste training, voor McLaren-duo Carlos Sainz en Lando Norris. Daniel Ricciardo was goed voor de vierde tijd, alvorens hij zijn Renault aan de kant moest zetten met een technisch probleem. Lewis Hamilton en Max Verstappen bleven steken op de vijfde en zesde tijd.