Formule 1-CEO Stefano Domenicali is ontzettend verheugd met het voort kunnen zetten van de samenwerking. "We zijn enorm blij om te kunnen bevestigen dat we het contract tot en met 2030 hebben verlengd", aldus Formule 1-baas Domenicali. "Elk Formule 1-seizoen eindigt altijd op een prachtige manier. Gecombineerd met de recente verbouwingen op het Yas Marina Circuit hopen we ook de komende jaren nog prachtige races te zien. We kijken uiteraard ook enorm uit naar komend weekend. Er zal ongetwijfeld F1-historie geschreven worden."

Ook de organisatie van het circuit is blij dat de handtekeningen zijn gezet. "Het tekenen van een nieuw meerjarig contract geeft niet alleen aan hoe goed onze band is met de organisatie van de Formule 1, maar geeft ook aan dat we zeer toegewijd willen blijven om alle bezoekers een geweldige ervaring te geven", vertelt Saif Al Noaimi, CEO van Abu Dhabi Motorsports Management. "Op deze manier kunnen we miljoen mensen laten blijven kennismaken met Abu Dhabi en de Verenigde Emiraten."

De Grand Prix van Abu Dhabi werd in 2009 voor het eerst verreden en was dat jaar meteen de seizoensafsluiter. Dat was ook zo in 2010, daarna ging de eer drie jaar op rij naar Brazilië. Sinds 2014 is de GP op het Yas Marina Circuit opnieuw de seizoensafsluiter in de koningsklasse. In 2010, 2014 en 2016 zijn daar dan ook de kampioenschappen beslist. Komende zondag wordt dit opnieuw gedaan, dit keer tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen.