F1 Tech: Red Bull geeft meer ontwerpen voor 2021 prijs

Op de laatste vrijdag van het seizoen 2020 zagen teams de kans schoon om al enkele onderdelen te testen voor volgend jaar, wanneer de huidige wagens worden behouden maar er wel aan de aerodynamica mag worden gewerkt. Er was voor onze fotografen heel wat om te spotten: nieuwe vloeren, diffusers en brake ducts.

Het Haas-team bracht voor het eerst dit seizoen prototypes mee voor 2021. Ferrari, Red Bull en Renault probeerden eerder al nieuwe onderdelen uit, maar hadden op het Yas Marina Circuit wel weer wat nieuws mee om uit te testen.

De reglementen van 2021 schrijven een nieuwe vloer voor, waarbij net voor het achterwiel een driehoek uit de vloer is gesneden om downforce te verminderen. De regels verbieden ook het aanbrengen van gaten in die zone.

De vleugeltjes onderaan de achterste brake ducts worden smaller gemaakt. Die moeten voortaan 40mm smaller zijn. Ook in de diffuser wordt gesnoeid. De verticale stroken worden onderaan 50mm korter. Het doel van bovenstaande wijzigingen is om de hoeveelheid downforce met in totaal zo'n 10 procent te verminderen en de banden minder te belasten.

Laten we even een kijkje nemen naar de oplossingen die sommige teams in Abu Dhabi al hebben laten zien:

Red Bull Racing RB16 vloer detail Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Red Bull experimenteerde in Portugal al met enkele nieuwe onderdelen en maakte van de gelegenheid gebruik om ook in Abu Dhabi nieuwigheden te testen en meer data te verzamelen in de eerste training. Het team van Max Verstappen en Alex Albon bracht een nieuwe vloer mee met de vereiste uitsnijding en we zien ook al pogingen van het team om het verlies aan downforce te compenseren. De gebogen vin op de vloer (rode pijl) moet helpen om de luchtstroom ronde de achterbanden te loodsen en zo enkele ongewenste effecten van de roterende wielen te verminderen. Dat moet de prestaties van de diffuser dan weer verbeteren.

Ferrari SF1000 vloer detail Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Ferrari bracht ook een nieuwe vloer mee naar Abu Dhabi na eerste experimenten in Portugal. Het team uit Maranello bracht een verticale vin aan op de rand van de vloer (witte cirkel), die een andere vorm heeft dan de vorige vloer. Er zijn ook gleuven aangebracht tussen de vin. Verder naar voren zie we drie verdraaide vleugeltjes (rode pijl) die de luchtstroom al wat eerder moeten boetseren alvorens die bij de achterbanden aankomt.

Ferrari SF1000 vloer detail Photo by: Giorgio Piola

Hierboven zien we de vloer die Ferrari in Portimao testte, zonder vleugeltjes en met een totaal andere verticale vin aan het uiteinde van de vloer.

Pietro Fittipaldi, Haas F1 Haas VF-20 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Haas rustte de wagen van Pietro Fittipaldi, die Romain Grosjean ook dit weekend vervangt, uit met onderdelen voor 2021 waaronder een nieuwe versie van de vloer.

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Renault bracht ook een vereenvoudigde versie van de vloer mee, die we al in Bahrein zagen, maar dit keer was Esteban Ocon aan de beurt om het onderdeel te testen.