De door Max Verstappen gewonnen seizoensfinale van 2020 in Abu Dhabi was alles behalve een sprankelende race. De omloop heeft zelden spectaculaire races opgeleverd en na kritiek van onder meer Daniel Ricciardo beloofde de promotor al te kijken naar mogelijkheden om het circuit aan te passen. Deze zomer gaat dat dan ook echt gebeuren, zo kondigde het circuit aan. Binnenkort beginnen de werkzaamheden, waarbij meerdere bochten op de schop gaan.

“We hebben gekeken naar het verbeteren van het circuit. We hebben naar onze toeschouwers, fans, de coureurs, de FIA en de FIA geluisterd”, zei Saif Al Noaimi, plaatsvervangend CEO van Abu Dhabi Motorsports Management. De werkzaamheden moeten op tijd gereed zijn voor de GP van Abu Dhabi van 2021, die op 12 december plaatsvindt. “Ook hebben we gewerkt om dit jaar spannende veranderingen door te voeren aan de lay-out van het circuit. In de zomer voeren we de aanpassingen aan het circuit door, zodat we op tijd klaar zijn voor de GP van Abu Dhabi van dit jaar.”

Welke delen van het circuit op de schop gaan, is nog niet bekend. De ogen lijken in ieder geval gericht op hairpin voor het lange rechte stuk. Voor die hairpin zit nu nog een chicane, maar die maakt het lastig om andere coureurs in of na de hairpin in te halen. Binnenkort wordt duidelijk welke veranderingen eraan komen, maar duidelijk is dat de kwaliteit van racen er beter van moet worden. “Het doel is uiteindelijk om meer kansen te krijgen op wiel-aan-wiel racen”, aldus Al Noaimi. “We willen meer inhaalmogelijkheden creëren en gezien de huidige auto’s moet het circuit sneller en vloeiender worden. We kijken ernaar uit om inhaalacties en actie te zien. Hopelijk duurt de titelstrijd tot de laatste race en wordt het hier beslist.”