Abiteboul: Red Bull maakt vergissing door van motorbouwer af te hangen

Red Bull heeft het ook dit seizoen lastig om de strijd aan te gaan met Mercedes en houdt een twijfelachtige traditie in stand door niet ijzersterk uit de startblokken te schieten. Red Bull had het begin dit seizoen lastig om het uiterste te halen uit de nieuwe wagen, maar verder zegt het team geen verklaring te hebben voor het feit dat het bij de start van een jaargang steeds wat trager op gang komt.

Volgens Abiteboul is het voor een F1-team belangrijk om alle touwtjes zelf in handen te hebben, en begaat Red Bull een vergissing om geen eigen motorafdeling te hebben maar af te hangen van Honda. "Ik denk dat Red Bull een fantastisch team is, maar volgens mij hebben ze de slag gemist in de moderne Formule 1, waarbij je geen chassis-afdeling en motorafdeling kan hebben die zo afgezonderd zijn. Dat kan niet als je op regelmatige basis wil winnen. De moeilijkheden die ze bij de start van het seizoen kunnen hebben, maar uiteindelijk het hele seizoen, is omdat je echt een groep moet zijn met één team en één mindset."

Abiteboul suggereert dat dat ook de reden was waarom Red Bull en Renault tijdens hun samenwerking in het hybride tijdperk Mercedes niet konden verslaan voor de wereldtitel. "We hebben daar met z'n allen in gefaald", legt hij uit. "En het lijkt erop dat ze met Honda niet in staat zijn om het veel beter te doen. Dat toont aan dat er een bepaalde complexiteit en perfectie nodig is om Mercedes te verslaan.”

Mercedes-baas Toto Wolff gaat akkoord met de mening van Abiteboul, namelijk dat een team volledig in harmonie moet werken om perfectie na te streven. "Red Bull heeft alle middelen, op menselijk en financieel vlak, om mee te doen aan het front. Zoals zij die geweldige jaren hadden met Renault met vier wereldtitels, zo hebben wij nu een reeks. Zoals Cyril zei, gaat het erom om al die dingen samen te brengen. Elke parameter moet juist zijn om er te komen. En het is niet alleen de relatie tussen het chassis en de motor die sterk moet zijn. Alle componenten, alle kleine dingetjes, moeten juist zitten om te kunnen presteren."