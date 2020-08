Abiteboul: Houd m'n hart vast voor Indy 500 van Alonso

Alonso zocht aan het einde van zijn F1-carrière met McLaren naar nieuwe uitdagingen en nam met het team deel aan de Indianapolis 500 van 2017. Omdat het F1-team destijds zo weinig competitief was in de Formule 1, kreeg Alonso van teambaas Zak Brown zelfs de toestemming om de Monaco Grand Prix daarvoor te laten schieten, omdat de races de voorbije jaren doorgaans op dezelfde dag werden verreden.

In 2021 is dat uitzonderlijk niet het geval en vindt de Monaco Grand Prix een week voor de Indy 500 plaats, maar desondanks zullen we Alonso niet de oversteek zien maken. Bij zijn akkoord met Renault voor een terugkeer naar de F1 werd duidelijk gemaakt dat Renault verwacht dat de Spanjaard zich 100 procent concentreert op F1. "Ik weet dat ik er in elk geval de komende twee jaar niet bij ben", stelde Alonso daarover.

Teambaas Abiteboul bevestigde dat vrijdag in Barcelona, maar natuurlijk moet zijn nieuwe ster eerst nog heelhuids door de editie van 2020 raken. Donderdagavond was Alonso de eerste rijder die dit jaar tijdens de trainingen de muur inging. Alonso ging iets te ver over de betonnen boord van bocht vier en tikte zo de buitenmuur aan. De schade viel echter nog mee en zijn team Arrow McLaren SP kon de wagen herstellen voor Fast Friday, de laatste trainingsdag voor de kwalificatie waar al met de turboboost van de kwalificatie wordt gereden en de snelheden dus de hoogte in gaan. De kwalificatie zelf volgt dit weekend, de wedstrijd zelf wordt volgende week zondag verreden.

"Het is heel simpel", zei Abiteboul. "Het antwoord is dat ik nauwelijks kan ademen tot volgende week, tot hij in Indianapolis uit zijn auto is gestapt. Maar ik kan heel duidelijk stellen dat zodra bij bij ons is, dat ook definitief is. Er zullen geen afleidingen mogelijk zijn."