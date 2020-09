Abiteboul: Delen windtunnel voorkomt onafhankelijkheid F1-teams

De FIA gaat de reglementen in de Formule 1 veranderen, zodat het de teams onmogelijk wordt gemaakt om het ontwerp van een auto van de concurrent na te maken. Dat is het gevolg van de controverse rond de Racing Point RP20, die een kloon van de Mercedes W10 uit 2019 is. Dat moet met de nieuwe regels voorkomen worden, omdat de FIA en de F1 graag zien dat de teams hun eigen auto’s ontwerpen. Renault schaart zich achter de veranderingen die doorgevoerd worden om een herhaling van de saga rond Racing Point te voorkomen, maar teambaas Abiteboul denkt dat teams altijd tot op zekere hoogte blijven samenwerken zolang ze een windtunnel met elkaar delen.

“Er zijn elementen [qua delen] waarbij we niet teruggaan, zoals met de motor, de versnellingsbak en andere zeer dure mechanische elementen”, zei Abiteboul in een exclusief gesprek met Motorsport.com. Hij betwijfelt echter of teams volledig onafhankelijk zullen worden zolang teams windtunnels blijven delen. “Maar misschien is de visie voor de toekomst dat we tien teams hebben die volledig onafhankelijk zijn, en dat deze tien teams alleen CFD gebruiken omdat iedereen voldoende toegang heeft tot CFD via de cloud. Dat zou de visie moeten zijn en ik denk dat die door vrijwel iedereen gedeeld wordt. Het is nog wel een stap om daar te komen en dat moet nog worden uitgewerkt, maar we weten in ieder geval dat er geen ruimte is voor een herhaling van wat er dit jaar gebeurde.”

Momenteel maakt Racing Point gebruik van de windtunnel van Mercedes. Bij Red Bull Racing gaat men vanaf volgend jaar eenzelfde constructie opzetten met AlphaTauri, dat dan ook gebruik gaat maken van de faciliteit van het Oostenrijkse team.

De manier waarop de FIA, en in het bijzonder head of single seater-zaken Nikolas Tombazis, hebben gereageerd op de controverse rond Racing Point kan op goedkeuring rekenen van Abiteboul. “Het is goed dat het precedent dit jaar geschapen is, op een moment dat we nog konden beslissen of dit onderdeel van de sport moest worden of niet”, verwijst de Fransman naar de destijds nog lopende onderhandelingen over het Concorde-verdrag. “Deze situatie gaf de FIA en de F1 mogelijk het momentum en moedigde hen aan om met een antwoord te komen op onze zorgen. We kregen de bevestiging dat zij dezelfde visie hebben als wij, en nu komt het in de reglementen terecht. Er komt nog meer, heel binnenkort komt er een technische richtlijn, en dat is het gevolg van het harde werk van ons team met de FIA en met Nikolas. We hebben hem wat tijd gegeven, maar ik moet hem complimenteren voor het antwoord dat hij heeft gegeven in de zeer korte tijd die we hadden.”

Met medewerking van F1-verslaggever Jonathan Noble