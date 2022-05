Aanvallend Red Bull won Monaco door snel reageren, stelt Horner

Sergio Perez kwalificeerde zich ondanks een crash naar de derde startplek voor de Grand Prix van Monaco en scoorde zondag een droomzege. Door een sterke strategische zet op een opdrogende baan kwam de Mexicaanse Red Bull-coureur voor Carlos Sainz en Charles Leclerc te rijden. Zijn banden hadden het zwaar te verduren in de slotfase, maar Perez wist dat onder controle te houden. Teamgenoot Max Verstappen schoof op van P4 naar P3 en finishte ook voor Leclerc, hierdoor heeft de regerend wereldkampioen zijn positie in de stand verstevigd.

Red Bull-teambaas Christian Horner stelt dat de Oostenrijkers goed zijn omgegaan met de tricky omstandigheden die voortkwamen uit de natte start. "Ik ben altijd al trots geweest op het feit dat wij een aanvallend team zijn", zegt de Brit. "We hebben geprobeerd om het in de basis al goed te doen. Of het nou gaat om de strategie of pitstops. Het ging allemaal om snel reageren op de situatie en dat heeft het team briljant gedaan. De coureurs hebben hier natuurlijk ook aan bijgedragen."

Horner benadrukt dat de sleutel tot Perez' succes lag bij het inschatten van de overstap van de full wets naar intermediates en vervolgens naar de slicks. "Het was een prachtige race", gaat Horner verder. "We hadden regen verwacht, maar zo tropisch niet. Het werd hierdoor wel chaotisch door banden die van en naar de grid gingen. Maar met deze hoeveelheid regen was het onmogelijk om te racen. Na de start was het in de gaten houden van de veranderlijke omstandigheden het belangrijkste. We maakten de juiste beslissingen. De mannen in de pitlane moesten dubbele stops afwerken en de prestaties van Checo waren grandioos, met name op de inters en daarna op de slicks. Die moest hij aan het einde ook nog managen."

Op de vraag of Red Bull won of dat Ferrari juist de race verloor strategische beslissingen, antwoordt Horner dat het een beetje van beide was. "We moesten ervoor gaan om te winnen", vertelt de Brit. "We profiteerden ook van fouten die gemaakt werden. De omstandigheden waren gelijk voor iedereen. Het was spannend tussen de twee teams. Charles leek in de eerste ronden de boel aardig onder controle te hebben. Hij had daarnaast ook nog een buffer van zijn teamgenoot achter zich. Op dat moment leek het alsof Ferrari de race in de zak had, maar ik denk dat wij gewoon goed gereageerd hebben op de wisselingen van de omstandigheden en met de dubbele stop. Het pakte goed uit." De teambaas geeft toe dat er gesprekken gaande waren om meteen van full wets naar slicks te gaan, zoals Lewis Hamilton ook deed. "Maar we besloten dat het beter was om van de inters naar slicks te wisselen. Het voordeel in die outlap was enorm, Checo heeft dat onwijs goed gedaan."

Horner ziet het verslaan van de beide Ferrari's als een bonus. "Ik dacht dat we in ieder geval wel één konden pakken, maar had allebei niet verwacht. Natuurlijk profiteerden we van hun fout, maar op een gegeven moment leek het erop dat we ze allebei voorbij Sainz zouden krijgen, Max dus ook. Het zat allemaal dicht bij elkaar."