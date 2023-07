Aantal F1-teams deelt zorgen Verstappen over 2026-motoren niet

De zorgen die Max Verstappen geuit heeft over het aanstaande motorenreglement worden niet gedeeld door de andere F1-teams. De Nederlander verwacht dat, wanneer de 2026 regels ingaan, er een gigantische ontwikkelingsstrijd tussen de motorenbouwers komt. McLaren en Williams, beide klantenteams van Mercedes, zijn het niet eens met de regerend wereldkampioen. Volgens hen is er meer nodig voor een sterke auto dan alleen een goede motor.

"We hebben een goede samenwerking met Mercedes en ik kan het me niet voorstellen dat ze het niet voor elkaar krijgen, hoe de nieuwe regels er dan ook uit gaan zien", zegt McLaren CEO Zak Brown. "Het is altijd een combinatie van motor, coureur en chassis om een competitieve auto te krijgen. Dat zal met de nieuwe regels ook zo zijn, net als met de regels die daarna komen."

Vowles: Zullen altijd winnaars en verliezers zijn

James Vowles, de teambaas bij Williams, verwacht dat er één motorenfabrikant bovenuit zal steken, net als Mercedes die in het begin van de turbo-hybridefase de snelste was. "Met een nieuw motorenreglement komen er winnaars en verliezers. Mercedes had het met de veranderingen in 2013/2014 erg goed gedaan. Het was de jaren daarvoor waarschijnlijk ook zo dat één fabrikant er net wat beter voor stond. Het ging daarna wel snel dichter bij elkaar zitten, omdat bijna iedereen dezelfde formule gebruikte"

De Brit roemt de samenwerking met Mercedes: "We hebben een goede samenwerking met een lange geschiedenis en ze zijn al twintig jaar erg sterk. Ik geloof dat met wie je ook samenwerkt, je een bondgenootschap aangaat, om dan samen een verstandige positie in te nemen."

Net als Brown stelt Vowles dat de impact van het chassis niet onderschat moet worden. "Het zou verkeerd zijn om te beweren dat het chassis geen grote impact heeft. Dat is ook onder de nieuwe regels zo. Ik geloof namelijk dat er met de nieuwe regels, ondanks dat ze nog onduidelijk zijn, er genoeg ruimte is om veel beter of slechter te zijn dan de concurrentie."