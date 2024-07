De FIA is altijd op zoek naar de juiste balans voor DRS-zones. Coureurs kunnen in die zones de achtervleugel openen om meer topsnelheid te genereren en inhaalacties te bevorderen. Dat heeft vaak geleid tot kritiek dat inhalen op sommige plekken juist te makkelijk was en de inhaalacties kunstmatig waren. Het effect van DRS is op Spa-Francorchamps, met name op het lange Kemmel Straight na Eau Rouge en Raidillon, bijzonder sterk gebleken.

Om te voorkomen dat de coureurs opnieuw te makkelijk kunnen inhalen, heeft het bestuursorgaan besloten om de DRS-zone op Kemmel Straight te verkorten. Het detectiepunt - het punt waarop bepaald wordt of een coureur binnen een seconde van zijn voorligger rijdt - blijft wel hetzelfde. Deze ligt op 240 meter voordat de coureurs door Eau Rouge rijden. Het activatiepunt is met 75 meter verlegd. Tot vorig jaar lag dat punt nog op 230 meter na bocht 4, nu is dat 305 meter nadat de coureurs door Raidillon zijn gereden. 75 meter lijkt weinig, maar zou genoeg verschil moeten maken om te makkelijke inhaalacties te voorkomen.

Voor de race heeft dit gevolgen, maar in de kwalificatie zullen de coureurs het ook merken. Doordat de DRS pas 75 meter later geopend kan worden, zullen auto's met een hogere aerodynamische efficiëntie meer verschil kunnen maken. Daar tegenover staat dat teams over het algemeen al zeer vlakke achtervleugels meenemen naar het snelle circuit in de Ardennen, waardoor het verschil in topsnelheden relatief klein is.

Twee DRS-zones

Het circuit van Spa-Francorchamps telt naast de DRS-zone op Kemmel Straight nog een tweede zone. Deze ligt op het rechte stuk bij start-finish. Het detectiepunt voor die DRS-zone ligt al voor de remzone van de Busstop, het activatiepunt vlak na het uitkomen ervan. Vaak is deze DRS-zone net te kort voor een inhaalactie. Wel kunnen de coureurs deze zone gebruiken om aan te haken bij een voorligger om de inhaalactie richting Les Combes een stuk makkelijker te maken. Een inhaalactie in bocht 1, La Source, zou tevens betekenen dat de coureur die voorop ligt vatbaar is voor een counter in Les Combes doordat er in de run naar Eau Rouge een tweede activatiepunt ligt.