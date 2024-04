Afgelopen week wist Auto, Motor und Sport als eerste te melden dat Adrian Newey afscheid zou nemen van Red Bull Racing, waarna bronnen dit ook aan Motorsport.com hebben bevestigd. De 65-jarige Brit zou niet meer gelukkig zijn bij het team, mede door de zaak rondom teambaas Christian Horner. Na gesprekken met het team is naar verluidt nu ook formeel zijn ontslag ingediend en wordt de focus nu gelegd op de voorwaarden voor zijn vertrek. Een officiële verklaring van Red Bull wordt binnen afzienbare tijd verwacht, mogelijk zelfs nog voor de Grand Prix van Miami.

Hoewel de details over de scheiding niet bekend zijn, lijkt het erop dat Newey zijn rol voorlopig zal blijven vervullen en Red Bull op zijn laatst begin 2025 verlaat. Men heeft vernomen dat Newey in een interne brief de beweegredenen voor zijn vertrek heeft gedeeld. Een sleutelrol is hierin dus weggelegd voor zijn band met Horner, die een flinke knauw heeft opgelopen door de beschuldigingen van een vrouwelijke werknemer aan het adres van de teambaas.

Dit volgde na eerdere spanningen, waaronder een interview dat eind vorig jaar op Motorsport.com verscheen. Horner legde daarin uit dat Newey's rol binnen Red Bull was veranderd en dat het 'technische team onder hem, aangevoerd door Pierre Waché, fantastisch werk levert waardoor ze niet afhankelijk zijn van Adrian'. Horner vergeleek de situatie met Newey bovendien met Manchester United. "Zij hadden Cantona en toen zijn ze geëvolueerd. Red Bull is een sterker team omdat we Adrian hebben, maar natuurlijk evolueert de rest van het team."

Dat interview zou Newey niet helemaal zijn bevallen en werd blijkbaar door hem gezien als Horner die zichzelf belangrijk wilde maken en de bijdrage van anderen aan het succes van het team wilde minimaliseren. Dat bleek ook uit de reactie van zijn vrouw Amanda op sociale media. Zij haalde het interview aan en noemde de uitspraken van Horner 'een hoop onzin'.

De opties voor Newey

Het is nu de vraag wat Newey gaat doen na zijn periode bij Red Bull. Er lijken vijf duidelijke opties op tafel te liggen: Mercedes, Aston Martin, McLaren, Ferrari - of een pensioen. Een argument tegen een verblijf bij Mercedes is dat Newey het schijnbaar te lang vindt duren om de koers uit te zetten die nodig is om het team weer op de weg naar de overwinning te zetten. Hij is immers 65 en zal niet nog eens negentien jaar - de periode die hij bij Red Bull heeft doorgebracht - door zal gaan. Daarnaast zou hij geen al te hoge pet op hebben van teambaas Toto Wolff.

Bij Aston Martin zwaait oud-collega Dan Fallows de scepter over de technische afdeling en dat zou een motivatie zou kunnen zijn voor Newey. Daarbij kan teameigenaar Lawrence Stroll zijn chequeboek trekken, maar of dat een aansporing is? Newey heeft zijn schapen al redelijk op het droge en het draait bij hem vooral om het plezier. Het gerucht gaat dat Newey nogal terughoudend is ten opzichte van Stroll sr. en daarom het financieel aantrekkelijke aanbod van de Canadees niet in overweging neemt. Ook omdat hij niet houdt van het idee dat Stroll de marktwaarde van Aston Martin zou kunnen opdrijven met Newey om het team vervolgens met winst te kunnen verkopen.

Newey heeft in het verleden (1997-2005) al voor McLaren gewerkt, dus dit zou geen nieuwe uitdaging meer voor hem zijn. Hij kan het op persoonlijk vlak uitstekend vinden met CEO Zak Brown, maar Newey betwijfelt of het team de middelen bij elkaar kan krijgen die nodig zijn voor succes in de Formule 1. Dan blijft enkel Ferrari over. Het is geen geheim dat ze hem daar willen hebben, maar de hamvraag is of hij de omwenteling in zijn leven wel wil om naar Maranello te verhuizen en om te gaan met het politieke klimaat binnen het team.