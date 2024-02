Aandelenkoers Ferrari schiet voor naderende komst Hamilton omhoog

Motorsport.com kon donderdag al melden dat Lewis Hamilton zijn vertrouwde Mercedes eind 2024 na twaalf jaar gaat verruilen voor Ferrari. De officiële aankondiging van de spraakmakende overstap laat nog op zich wachten, maar zou op zijn vroegst donderdagavond al kunnen komen. Wel is inmiddels duidelijk dat Mercedes-teambaas Toto Wolff het personeel van zijn renstal donderdagmiddag heeft ingelicht over het vertrek van de zevenvoudig wereldkampioen. Dat deed hij samen met technisch directeur James Allison in de fabriek in Brackley.

Mercedes heeft naar de buitenwereld nog niets gecommuniceerd over de situatie rond Hamilton en dat geldt ook voor Ferrari. Toch lijkt de op handen zijnde aankondiging al gevolgen te hebben gehad op de beurs. De waarde van de aandelen van Ferrari NV op de New York Stock Exchange zijn donderdag rond 12.00 uur Nederlandse tijd behoorlijk omhoog geschoten. Om 17.00 uur staat het aandeel op 351 euro, 8,43 procent hoger dan de slotkoers van het aandeel op woensdag (323,70 euro). Bovendien is het de hoogste koers van het Ferrari-aandeel sinds het op de beurs genoteerd is. De totale beurswaarde van Ferrari is hierdoor gestegen tot 68,09 miljard euro, zo'n 5,74 miljard euro meer dan een dag eerder.

Hoewel de beleggers hiermee lijken aan te geven veel vertrouwen te hebben in de komst van Hamilton naar Ferrari, valt de stijging van de beurskoers ook samen met de presentatie van de jaarcijfers van het Italiaanse automerk. Ook die zijn ronduit rooskleurig te noemen. Over heel 2023 heeft de sportwagenfabrikant een omzet van 5,97 miljard euro gedraaid en 13.663 auto's geproduceerd, wat respectievelijk 17,2 procent en 3,3 procent meer is dan in 2022. De nettowinst van Ferrari bedraagt maar liefst 1,257 miljard euro, een stijging van 34 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het ligt dus voor de hand dat de beleggers deze cijfers iets meer van waarde achten dan het onbevestigde nieuws over de komst van Hamilton.