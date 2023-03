De koers Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC stond maandag aan het eind van de eerste handelsdag van de week maar liefst 15 procent hoger dan aan het begin van de dag. Analisten zinspelen erop dat het succes van Fernando Alonso in de Grand Prix van Bahrein een van de oorzaken is voor de winst. Het gaat na een dip in oktober al langer goed met de sportwagenfabrikant.

Lawrence Stroll, eigenaar en tevens belangrijkste aandelenhouder van de firma, maakte begin vorige week positieve resultaten bekend. “We hebben een hele groep jongeren in contact gebracht met Aston Martin en dat was nooit eerder het geval”, zei de Canadese zakenman recent in een call met analisten. De koers van de Aston Martin-aandelen heeft sinds mei vorig jaar niet zo hoog gestaan als het moment dat de beurzen maandag sloten.

Alonso begon afgelopen weekend als ‘kanshebber’ aan de Grand Prix van Bahrein. In de kwalificatie bleek het wat te hoog gegrepen om te concurreren met Red Bull, maar in de race kwam Alonso sterk naar voren door Lewis Hamilton en Carlos Sainz te verschalken. Hij eindigde zodoende op de derde plek. Met dank aan de zesde plek van de gehavende Lance Stroll staat Aston Martin op de tweede plek bij de constructeurs, nog voor Mercedes en Ferrari.

Of Aston Martin de positieve koers kan voortzetten, blijkt over anderhalve week als het Formule 1-circus neerstrijkt in Saudi-Arabië.