Uitgelegd: Waarom Norris en Perez bestraft werden in Oostenrijk

In een tijdperk waarin de sport een ‘let them race’ mentaliteit nastreeft, zorgde vooral de tijdstraf voor Lando Norris zondag voor nogal wat gefronste wenkbrauwen. In de openingsfase van de race verdedigde de McLaren-coureur zijn tweede plaats toen Sergio Perez in de vierde bocht buitenom voorbij wilde gaan aan de Brit. Hoewel de actie voor Perez eindigde in een ritje door de grindbak hadden beide coureurs elkaar niet geraakt en had de verdedigende actie van Norris veel weg van vergelijkbare incidenten die in het verleden onbestraft zijn gebleven.

De verbazing was dan ook groot toen Norris tijdens de race door de stewards werd getrakteerd op een tijdstraf van vijf seconden, die hem naar eigen zeggen de tweede plek heeft gekost. De Brit vond de straf zelf maar overdreven en zelfs Red Bull-teambaas Christian Horner deed de actie waar zijn eigen coureur de dupe van werd af als een race-incident. Perez had zichzelf vooral in een lastige positie gebracht door buitenom te gaan in een bocht waar de ideale lijn naar buiten loopt, in de wetenschap dat er naast de kerbstones direct een grindbak op de coureurs ligt te wachten.

Masi geeft uitleg

Formule 1-wedstrijdleider Michael Masi liet na afloop weten dat de FIA zich weinig aantrekt van de kritiek op de uitgedeelde straffen. Volgens de Australiër zijn alle drie de incidenten – Perez was later in de race tot twee keer toe betrokken bij een incident met Charles Leclerc – op dezelfde criteria beoordeeld. Volgens Masi is het sleutelelement in alle drie de incidenten dat de coureur aan de binnenkant van de bocht niet de verplichte ruimte (één wagenbreedte) aan de buitenkant heeft gelaten, terwijl de andere coureur er in alle drie de gevallen wel volledig naast zat.

“In het eerste geval, die van Sergio en Lando, zat hij volledig naast Lando”, legt Masi uit aan Motorsport.com. “In zo’n geval dien je een wagenbreedte ruimte te laten. Hetzelfde geldt voor het incident tussen Checo en Charles in bocht 4 en vervolgens nog een keer in bocht 6. Ik maak geen deel uit van het overleg tussen de stewards, maar in alle drie de gevallen waren ze van mening dat er aan de rand van de baan een wagenbreedte ruimte moest worden gelaten omdat beide auto’s zij aan zij reden.”

Grindbak

Een factor die mogelijk heeft meegespeeld in Oostenrijk is het feit dat er aan de buitenkant van bochten 4 en 6 een grindbak ligt op de Red Bull Ring, in plaats van een geasfalteerde uitloopstrook die tegenwoordig de norm is op het merendeel van de Formule 1-circuits. Een incident waarbij een coureur buiten de baan wordt geduwd heeft daarmee opeens grotere gevolgen dan wanneer een coureur simpelweg eieren voor zijn geld moet kiezen op de uitloopstrook, om even later een nieuwe inhaalpoging te kunnen ondernemen. Op de vraag of incidenten met een grindbak anders worden beoordeeld antwoordde Masi: “Grind speelt een grotere rol op die plekken. Dus ja, logischerwijs zou je zeggen van wel. In al die gevallen moet je onder andere de karakteristieken van de baan wel meenemen.”

Appels met peren

De Oostenrijkse Grand Prix was niet de eerste race dit seizoen waar een coureur door zijn concurrent buiten de baan werd geduwd. Eerder dit jaar liet Max Verstappen tijdens de start van de race op Imola bijvoorbeeld geen ruimte aan Lewis Hamilton toen beide coureurs zij aan zij de Tamburello-chicane indoken. Dat incident werd nog door de vingers gezien door de stewards, maar volgens Masi is het vergelijken van verschillende incidenten als het vergelijken van appels met peren: geen enkel incident is hetzelfde. Zo werd de actie van Verstappen in Imola bijvoorbeeld anders beoordeeld omdat het daar de eerste ronde van de race betrof.

“Het was de eerste bocht van de eerste ronde. Je moet wel in het achterhoofd houden – ook uit het perspectief van de teams – dat alle incidenten in de openingsronde iets milder beoordeeld worden. Dat is al een aantal jaren het geval onder het ‘let them race’ motto. Maar het is elke keer weer moeilijk om incidenten met elkaar te vergelijken. Iedereen wil het altijd maar op één hoop gooien, maar het is heel lastig om twee totaal verschillende bochten als in Imola te vergelijken met bochten 4 en 6 op de Red Bull Ring.”

Tekst loopt door onder de foto

Lewis Hamilton, Mercedes W12, en Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Foto: Andy Hone / Motorsport Images

De uitgedeelde straffen tijdens de GP van Oostenrijk riepen ook herinneringen op aan de manier waarop Verstappen zich in 2019 naar de zege knokte op de Red Bull Ring. Destijds duwde de Nederlander de Ferrari van Leclerc in de voorlaatste ronde wijd in bocht 3. Ook die actie kon volgens de stewards door de beugel.

“Ik denk dat dit incident iets anders is, omdat je kunt oordelen dat ik er twee jaar geleden niet voor zat in de apex”, antwoordde Leclerc toen hij werd gevraagd of de stewards een gebrek aan consistentie valt te verwijten. “Dit jaar zat ik er wel duidelijk voor bij het insturen van de bocht, dus hij [Perez] had aan de buitenkant ruimte moeten laten. Ik denk dat hij zelf ook wel weet dat hij zijn boekje te buiten is gegaan. Ik heb na de race met Checo gesproken en hij bood meteen zijn excuses aan. Het is prima. Ik ben het type coureur die daar niet al te lang in blijft hangen. Zand erover. Dit incident was wel iets anders. De gevolgen waren groter voor mij omdat ik nu in het grind terechtkwam en niet op een asfaltstrook. Daarnaast zat ik er ook voor aan de buitenkant, dus dan moet je ruimte laten.”