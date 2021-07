Coronel: Actie Hamilton op Verstappen was onder de gordel

In een uitgebreide terugblik op de Britse Grand Prix staat Coronel in gesprek met Motorsport.com Nederland uitgebreid stil bij het incident tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. De coureur vindt het mooi om te zien dat Hamilton voor het gaatje probeerde te gaan, al maakte de Brit daarbij wel een grote fout volgens Coronel, die het dan vooral ook jammer vindt dat Hamilton niet de hand in eigen boezem steekt.

Over de gevolgen van de klap voor Verstappen hoeven de fans zich volgens Coronel niet zo druk te maken: de toerwagencoureur stond namelijk vooral te kijken van de volwassen reactie van Red Bull-coureur.

In de video bovenaan deze pagina blikt Coronel uitgebreid terug op het incident in de eerste ronde. Ook vertelt hij wat hij vond van de tien seconden tijdstraf voor de Mercedes-rijder en de manier waarop Hamilton na afloop zijn overwinning vierde. Ook is er aandacht voor Sergio Perez – die volgens Coronel langzaam maar zeker aan het breken is – en voor het experiment met de allereerste sprintkwalificatie.