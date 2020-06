Overzicht: De lelijkste Formule 1-auto's

Matra MS10 Ford 1 / 14 Foto door: Motorsport Images In de begindagen van de aerodynamica in de autosport kwamen Formule 1-teams op de proppen met primitieve vleugels op stelten. Af en toe werden die zelfs voor de cockpit gemonteerd, zoals hier bij de Matra van Jackie Stewart.

March 711 2 / 14 Foto door: Lucien Harmegnies Ronnie Peterson reed in 1971 met deze March 711 met ronde neus en een vlak dienblad als voorvleugel.

Eifelland 21 3 / 14 Foto door: Sutton Images De voorloper van de halo? In 1971 kwam het Duitse Eifelland met deze versie van de March 721 tevoorschijn. Ontwerper Luigi Colani vond er niets beter op dan de achteruitkijkspiegel centraal op de cockpit te monteren.

Ligier JS5 4 / 14 Foto door: Sutton Images De Ligier JS5 van ontwerper Gérard Ducarouge werd doorheen het seizoen 1976 uitgerust met een extra grote motorkap. Dat leverde de bijnaam 'theepot' op. De bijnaam 'smurf' zouden we ook goed rekenen.

Ensign N174 5 / 14 Foto door: Motorsport Images De cockpit van deze Ensign heeft meer weg van toren van een duikboot.

Renault RS01 6 / 14 Foto door: Sutton Images Ook Jean-Pierre Jabouille zit knus in zijn duikboot. De ronde vormen van de cockpit staan in fel contrast met de hoekige aanhechting van de voorvleugel.

Ensign N179 7 / 14 Foto door: Sutton Images In 1979 deed Ensign echter nog slechter door deze N179 getrapte neus met drie radiatoren.

Tyrrell 012-Ford 8 / 14 Foto door: Motorsport Images Waarom één achtervleugel als je er ook twee kan monteren? Deze kwalijke trend ontstond begin de jaren 80 na het afschaffen van wagens die het grondeffect ten volle probeerden te benutten. Hier zien we de betreurde Stefan Bellof aan het werk.

Toleman TG184-Hart 9 / 14 Foto door: Motorsport Images Ook Ayrton Senna debuteerde bij Toleman met een vergelijkbaar ontwerp.

BMW Williams FW26 10 / 14 Foto door: Steve Etherington / Motorsport Images De FW26 werd voor het seizoen 2004 uitgerust met een walrusneus. De wagen bleek wispelturig. Tegen de Hongaarse Grand Prix, halfweg het seizoen, werd de walrus weer naar de dierentuin gebracht en vervangen door een conventionele neus.

Honda RA108 11 / 14 Foto door: Sutton Images Het was een felle strijd tussen deze wagen en de RA107, de eerste Earth Car van Honda met een afbeelding van de aardbol, maar de opvolger is mogelijk nog lelijker door de aanhangsels op de neus.

Renault R29 12 / 14 Foto door: Renault F1 De bank ING werd in 2008 hoofdsponsor van Renault. Een jaar later namen de witte en oranje kleuren van de bank de bovenhand op de R29. Omdat ook het traditionele geel van Renault en het rood van Total een plaats moesten krijgen, werd de bolide gehuld in een bonte verzameling kleuren die niet bij elkaar passen. Grasparkieten Fernando Alonso, Nelson Piquet en Romain Grosjean lijken tijdens de presentatie ook niet helemaal trots op de combinatie.

Ferrari F2012 13 / 14 Foto door: Ferrari Media Center Door een nalatigheid in de Formule 1-reglementen kregen de meeste F1-wagens in 2012 en 2013 een getrapte neus. De Ferrari F2012 krijgt de twijfelachtige eer om in dit lijstje op te duiken, maar eigenlijk hadden de meeste wagens uit dat tijdperk een plaats verdiend.