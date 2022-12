In de afgelopen week konden de lezers van Motorsport.com hun stem uitbrengen tijdens de eerste ronde van de verkiezing voor beste inhaalactie van het Formule 1-seizoen 2022. De achtste finales zijn inmiddels achter de rug. Meer dan een week lang is er door vele lezers gestemd op welke momenten er doorgaan naar de volgende ronde, en dit zijn de winnaars:

Kwartfinalisten inhaalactie van het jaar

Winnaar Verliezer Schumacher op Vettel in Zandvoort Leclerc op Verstappen in Oostenrijk Ricciardo op de Alpines in Hongarije Hamilton op Perez en Leclerc in Engeland Perez op Hamilton in Australië Russell op Tsunoda in Japan Verstappen op Leclerc in de Sprint van Imola Vettel op Latifi in Miami Verstappen op Bottas in Spanje Hamilton op Gasly en Norris op Monza Vettel op Magnussen in Texas Ocon op Vettel en Gasly in België Verstappen op Hamilton in Texas Gasly op Zhou in Monaco Sainz op Perez in Frankrijk Alonso op Bottas en Tsunoda in Abu Dhabi

Deze kwartfinalisten nemen het vanaf morgen in nieuwe knock-out duels tegen elkaar op. Max Verstappen heeft zijn zaakjes het beste voor elkaar, want hij is met drie acties door naar de volgende ronde. De andere gelukkigen zijn dus Mick Schumacher, Daniel Ricciardo, Sergio Perez, Sebastian Vettel en Carlos Sainz.

Morgen verder met de kwartfinales

De kwartfinales worden op dezelfde manier georganiseerd als de voorbije ronde. Van 21 tot en met 24 december komt er elke dag om 12.00 uur een poll op deze website te staan. De twee momenten nemen het volgens een knock-out systeem tegen elkaar op. Er komen zeker wat interessante duels tevoorschijn, waarbij lastige keuzes gemaakt moeten worden. De winnaars maken we op Eerste Kerstdag bekend, waarna we op Tweede Kerstdag meteen doorgaan met de halve finales. Uiteindelijk weten we op oudjaarsdag wat volgens de lezers van Motorsport.com de beste inhaalactie van 2022 is geweest. Houd deze website goed in de gaten voor de nieuwste stemmingen en draag bij aan de verkiezing.