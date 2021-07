Aston Martin zou Formule 1-avontuur VW Group toejuichen

De Formule 1 wil nog tot en met 2024 gebruikmaken van het huidige motorreglement, maar het is nog niet bekend welke weg de sport vanaf 2025 wil inslaan op het gebied van motoren. Begin deze maand werd er in Oostenrijk een bijeenkomst georganiseerd waar het nieuwe motorreglement het voornaamste agendapunt was. Naast de huidige fabrikanten Ferrari, Mercedes, Renault en Red Bull (dat na dit seizoen het motorproject van Honda overneemt), waren namens de Volkswagen Group ook vertegenwoordigers van Audi en Porsche aanwezig bij de bijeenkomst.

De aanwezigheid van Porsche en Audi bevestigde nogmaals de interesse van de VW Group in een toekomstig Formule 1-avontuur. Formule 1 CEO Stefano Domenicali bestempelde de bijeenkomst als “een goede stap in de goede richting” en ook Aston Martin-voorzitter Lawrence Stroll is positief. Hoewel zijn team momenteel gebruikmaakt van de motoren van Mercedes, juicht hij de komst van andere grote fabrikanten alleen maar toe.

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd

“Ik zou de komst van de Volkswagen Group absoluut verwelkomen en omarmen”, laat Stroll onder andere aan Motorsport.com weten. “Het zou de kracht van deze sport laten zien. Hoe meer sterke partijen er betrokken zijn bij deze sport, hoe beter het is voor alle betrokkenen. Of je het nu over fans, de teameigenaren of de FOM of de FIA hebt. Ik weet dat VW behoorlijk verzwolgen is in de gesprekken om met een of twee van haar merken terug te keren. Ik kijk er naar uit en zou een terugkeer steunen. Ik denk dat het geweldig zou zijn.”

Synthetische brandstoffen

Door het vertrek van Honda aan het einde van dit seizoen streven de regelmakers naar de introductie van een nieuwe krachtbron die niet alleen duurzaam, maar ook goedkoper is. Volgens Jost Capito – de huidige CEO van het F1-team van Williams die jarenlang aan het roer stond van Volkswagen Motorsport – is er een belangrijke rol weggelegd voor synthetische brandstoffen.

“Als je kijkt welke kant de auto-industrie opgaat, zal de CO2-discussie een grote rol gaan spelen”, aldus Capito. “Ik ben er absoluut van overtuigd dat ook de Formule 1 vanaf 2025 nul uitstoot moet nastreven. Daarvoor liggen er meer technische opties op tafel dan een volledig elektrische krachtbron. Er moet bijvoorbeeld gekeken worden naar synthetische brandstoffen, in combinatie met hybride. In mijn ogen hebben deze systemen en technologie een toekomst op het gebied van mobiliteit. Ik denk dan ook dat we met de reglementen die kant op moeten gaan, maar we moeten alle opties onderzoeken.”

“Het is dan ook goed dat autofabrikanten deel uitmaken van de discussie. Zij moeten zich aangetrokken voelen tot de nieuwe reglementen, anders zullen zij er niet instappen.”